Geely الصينية تتحضّر لإطلاق إحدى أفضل سيارات الهاتشباك

منذ العام 2016 صنفت سيارات Emgrand من Geely من بين أكثر مركبات الهاتشباك عملية وأفضلها من حيث المواصفات التقنية، لذا قررت الشركة تطوير نماذج معدلة منها تواكب أحدث المتطلبات حاليا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Geely تعمل حاليا على جيل جديد من المركبات المذكورة ستطرح تحت اسم Emgrand S في روسيا والعديد من الأسواق العالمية.

وستحصل المركبات الجديدة على بعض التعديلات من حيث المظهر الخارجي مقارنة بسيارات Emgrand الحالية، إذ سيصبح هيكلها أكثر انسيابة وستكون الخطوط في تصميم أكثر بروزا، كما سيعدل شكل المصابيح الأمامية والخلفية وستضاف إليها تقنيات إضاءة حديثة تمنحها قدرات أكبر، وستتغير في هذه المركبات تصاميم ممتصات الصدمات وأشكال فتحات العوادم أيضا.

أما قمرة هذه السيارات فيتوقع أن تحصل على أنظمة مولتيميديا متطورة تتفاعل مع الأوامر الصوتية للسائق، وسيتغير موقع الشاشة في واجهة القيادة لتصبح بارزة من منتصفها، كما سيتغير تصميم أزرار التحكم بأنظمة الصوت والتكييف.

والأهم من كل ما سبق هو أن هذه المركبات ستحصل على أنظمة أمان متطورة شبيهة بتلك الموجودة في سيارات فولفو، مثل أنظمة الفرملة التلقائية التي تحمي من الاصطدامات الأمامية والجانبية مع السيارات الأخرى على الطرقات.

ومن المفترض أن تحصل Emgrand S الجديدة على محركات بنزين بسعة 1.4 ليتر بعزم 141 حصانا، ومحركات توربينية من أسرة Volvo Drive-E بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 177 حصانا، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع أو تسع سرعات.