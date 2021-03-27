إيلون ماسك: تيسلا تفوق آبل في القيمة السوقية خلال شهور

غرد الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، (إيلون ماسك)Elon Musk، قائلًا: أعتقد أن هناك فرصة بنسبة أن تكون تيسلا أكبر شركة تمتلك قيمة سوقية حتى أكبر من ابل، وأضاف: ربما في غضون بضعة أشهر، في الردود على المتابعين.

وتم حذف تغريدة ماسك الثانية التي تقدم إرشادات حول توقيت الزيادة المتوقعة في القيمة السوقية لشركة تيسلا، لكن تم مشاركة لقطات الشاشة على نطاق واسع عبر تويتر.

واشتبكت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع ماسك وتيسلا بشأن استخدام الرئيس التنفيذي غير المقيد لتويتر سابقًا.

وفي الربع الثالث من عام 2018، واجه ماسك اتهامات بالاحتيال من هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد أن قام بالتغريد لعشرات الملايين من المتابعين له حينها أنه كان يخطط لتحويل تيسلا إلى شركة خاصة بسعر 420 دولار للسهم، وأنه حصل على تمويل للقيام بذلك، وقفز سعر سهم تيسلا بأكثر من 6 % في ذلك اليوم.

وأبرم كل من ماسك وتيسلا اتفاقية تسوية، حيث دفع كل من الرئيس التنفيذي بشكل فردي والشركة غرامة قدرها 20 مليون دولار، واتفقا على أنهما لا يمكنهما ادعاء البراءة، من بين شروط أخرى.

ومع ذلك، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من المحكمة اتهامه بانتهاك هذا الاتفاق بعد أن قام بالتغريد عن أرقام إنتاج تيسلا في أوائل عام 2019، وقالت الوكالة: إن ذلك يعد انتهاكًا للشروط.

وكشرط لاتفاقية التسوية المنقحة، تلتزم تيسلا بالموافقة على جميع الاتصالات المكتوبة، بما في ذلك التغريدات وغيرها من منشورات التواصل الاجتماعي التي تحتوي على معلومات جوهرية عن الشركة.

وفي الآونة الأخيرة، رفع مساهم في تيسلا يدعى (تشيس غارتي) Chase Gharrity دعوى قضائية بشأن استمرار استخدام ماسك لمنصة تويتر.

وقال غارتي: إن ماسك كلف المساهمين خسائر بمليارات الدولارات عندما غرد في شهر مايو 2020 بأن سعر سهم تيسلا كان مرتفعًا للغاية في رأيه.

وتراجعت أسهم تيسلا بنسبة 10% بعد ذلك، وهو ما يمثل انخفاضًا بأكثر من 13 مليار دولار في القيمة السوقية للشركة.