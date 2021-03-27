تحديث جديد يسرق جميع البيانات من أجهزة ”سامسونغ”

اكتشف باحثون أمنيون برنامجا ضارا يستخدم على نظام ”أندرويد“ كتحديث أمني، يتحكم في الأجهزة ويسرق جميع البيانات.

ونصح الخبراء بضرورة عدم تثبيت التطبيقات على هواتف ”سامسونغ“ من مصادر غير معروفة، مشيرين إلى أنه يتم توزيع البرامج الضارة من خلال تطبيق يسمى ”تحديث النظام“.

وأوضح التقرير أن هذا التحديث منتشر على شبكة الإنترنت وليس موجودا على ”Google Play“، وأنه بمجرد تثبيت هذا التطبيق، تخفي البرامج الضارة نفسها على الهاتف وتبدأ في إرسال البيانات إلى خوادم مشغل البرامج الضارة.

واكتشف الباحثون في شركة ”Zimperium“ لأمان الهواتف المحمولة هذا التطبيق الضار، وتبين أنه يمكنه سرقة جهات الاتصال والرسائل والتقاط الصور باستخدام الكاميرا وتسجيل المكالمات وتتبع موقع الضحية.

من جانبه، قال شريدهار ميتال، الرئيس التنفيذي لشركة ”Zimperium“، إن هذا البرنامج يعد من بين أكثر برامج ”أندرويد“ ضررا وتعقيدا على الإطلاق.

يشار إلى أن التطبيق غير موجود على ”Google Play“ حتى الآن، ولم يصدر أي تعليق عن غوغل حتى اللحظة.