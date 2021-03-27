نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب الذهبي 2021 آخر اصدار الآن Whatsapp Gold يمنحك المميزات الآتية في المقال التالي
الواتساب الذهبي هو نسخة مختلفة عن تطبيق واتساب الأساسي وعلى ذلك فإن تطبيق الواتساب الذهبي هو نسخة غير رسمية من التطبيق الأساسي ولكن عمل عليه مجموعة من المطوريين، واضافوا عليه جانب كبير من الخصوصية الفائقة، خاصة مع ازمة تطبيق واتساب الأساسي الاخضر التابع لشركة فيسبوك، حيث اندلعت هذه الازمة بين الشركة المطورة والمستخدمين نتيجة تعديل بنود الخصوصية في استخدام تطبيقات واتساب، وقد حقق الواتساب الذهبي شهرة كبيرة في الفترات الأخيرة، وخاصة بعد انطلاق اكثر من تحديث للتطبيق وعلى خلاف عديد من المسميات الأخرى للتطبيق منها ثلاث تطبيقات مختلفة واتساب بلس وتطبيق واتساب الاحمر وتطبيق واتساب الأصفر وغيرها من التطبيقات، حيث وجد متسخدمي التطبيق مميزات رائعة ومبهرة افتقدوها من خلال تطبيق واتساب الاصلي ونستعرض جانب من هذه المميزات لقراء موقعنا.
مميزات تطبيق واتساب الذهبي 2021
هناك مجموعة كبيرة من المميزات التي يأتي بها تطبيق الواتساب الذهبي ومن هذه المميزات ما يلي:
- الخصوصية الفائقة تعتبر اكثر ما يميز تطبيق واتساب الذهبي حيث يتميز التطبيق بوجود عدد كبير من ادوات الضبط التي تحمي خصوصية استخدام التطبيق بشكل كبير.
- سهولة معرفة الرسائل المحذوفة حي يمكنك التعرف على الرسائل والصور التي تم حذفها من الرسائل والعمل على استعادتها بكل سهولة.
- يدعم الواتساب الذهبي خاصية ملصقات واتساب مع امكانية التعديل على هذه الملصقات والتعديل عليها بشكل مميز ومناسب جداً للمستخدم.
- سهولة تنزيل تطبيق واتساب الذهبي بكل سهولة من خلال مجموعة مميزة من الاصدارات المختلفة والتي يتم التطوير عليها بما يناسب رضى المستخدم واطلاقها مباشرة بصفات دورية.
- امكانية ارسال مقاطع فيديو طويلة الى الآخرين هذا بخلاف الواتس اب الأصلي الذي يعمل على تحديد مدة الفيديو.
- اتاحة رسائل عدد كبير جداً من الصور في وقت واحد للمستخدم.
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