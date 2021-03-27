تحديث واتساب الذهبي 2021 آخر اصدار الآن Whatsapp Gold يمنحك المميزات الآتية

الواتساب الذهبي هو نسخة مختلفة عن تطبيق واتساب الأساسي وعلى ذلك فإن تطبيق الواتساب الذهبي هو نسخة غير رسمية من التطبيق الأساسي ولكن عمل عليه مجموعة من المطوريين، واضافوا عليه جانب كبير من الخصوصية الفائقة، خاصة مع ازمة تطبيق واتساب الأساسي الاخضر التابع لشركة فيسبوك، حيث اندلعت هذه الازمة بين الشركة المطورة والمستخدمين نتيجة تعديل بنود الخصوصية في استخدام تطبيقات واتساب، وقد حقق الواتساب الذهبي شهرة كبيرة في الفترات الأخيرة، وخاصة بعد انطلاق اكثر من تحديث للتطبيق وعلى خلاف عديد من المسميات الأخرى للتطبيق منها ثلاث تطبيقات مختلفة واتساب بلس وتطبيق واتساب الاحمر وتطبيق واتساب الأصفر وغيرها من التطبيقات، حيث وجد متسخدمي التطبيق مميزات رائعة ومبهرة افتقدوها من خلال تطبيق واتساب الاصلي ونستعرض جانب من هذه المميزات لقراء موقعنا.

مميزات تطبيق واتساب الذهبي 2021

هناك مجموعة كبيرة من المميزات التي يأتي بها تطبيق الواتساب الذهبي ومن هذه المميزات ما يلي: