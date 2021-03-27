نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ماجد 2021 الجديد على النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ماجد 2021 الجديد على النايل سات والعرب سات يبحث عنها الكثيرون وبشكل خاص أن قناة ماجد محببة للأطفال والكبار، بشكل خاص لأنها تم تسميتها بهذا الاسم نسبة لمجلة ماجد المشهورة التي تربى عليها كثير من الأجيال، ويمكن تنزيل القناة على مختلف الأقمار الصناعية من خلال متابعة مقالنا هذا.

تردد قناة ماجد 2021 الجديد على النايل سات والعرب سات

يمكن تنزيل قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ماجد كيدز على النايل سات

يمكن مشاهدة قناة ماجد على النايل سات والاستمتاع بمحتواها المتميز وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

تردد أخر



يمكن أيضًا الاستمتاع بالقناة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

محتوى قناة ماجد كيدز 2021

القناة تقدم عدد متنوع ومتميز من البرامج الكرتونية والتعليمية الخاصة بالأطفال ومن أهم تلك البرامج ما يلي:

برنامج ألوان المرح.

برنامج ريشة.

برنامج أبطال الغد.

برنامج أرقام وألوان.

برنامج رحلة.

برنامج بستان المعرفة.

أما الأفلام التي قدمتها القناة فمنها:

فيلم دنيا صور.

فيلم شركة الوحوش.

فيلم مولان.

فيلم جامعة المرعبين.

فيلم رابونزل.

فيلم حكاية لعبة.

فيلم الخارقون.

فيلم الأبطال الستة.

فيلم البحث عن نيمو.

أما الكرتون:

فأن القناة تعرض مجموعة متميزة من الكرتون وتستخدم فيها شخصيات متعددة جنسيات مختلفة والتي من أهمها:

كرتون مدرسة البنات.

كرتون بن وعصام.

كرتون مسلسل فريق الكنغر.

مسلسل المستكشفان.

النقيب خلفان.

كرتون منصور.

كرتون ماجد.

مسلسل الدنيا روزي.

أمونه المزيونة.

كرتون كراميلا.

كرتون كسلان.

أغاني قناة ماجد

كما أن قناة ماجد قدمت مجموعة من الأغاني المتميزة على شاشتها والتي تكون أغاني طفولية ترسخ في عقول الأطفال وتعليمهم الأخلاق الحسنة وحب الناس ومن تلك الأغاني ما يلي:

حروف الهجاء.

أنشودة ابتسم.

أنشودة ذهب الليل وطلع الفجر.

أنشودة هيه هيا الإمارات.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا وهو تردد قناة ماجد 2021 الجديد على النايل سات والعرب سات ونود أن يكون نال إعجابكم.