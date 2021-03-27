الكشف عن أصغر وأخف كاميرا دون مرآة في العالم

كشفت شركة ”سيغما“ اليابانية، السبت، عن أصغر وأخف كاميرا كاملة الإطار دون المرآة في العالم، وتعتبر الكاميرا أحد أكثر نماذج الإطار الكامل دقة المتوفرة بجوار ”A7R IV“ من ”سوني“ لاحتوائها على مستشعر كامل الإطار بدقة 61 ميغابكسل.

وقدمت الشركة عبر الكاميرا الضبط التلقائي المختلط باكتشاف المرحلة وما تصفه بأنه الضبط التلقائي للتباين العالي الدقة، ويعتبر ذلك إنجازا جديدا بالمقارنة مع نظام الضبط البؤري التلقائي لاكتشاف التباين الذي كان موجودًا في الكاميرات السابقة، مثل ”Sigma fp“ كاملة الإطار.

ويسمح هذا النظام بالضبط التلقائي السلس والسريع والدقيق لتتبع الموضوعات المتحركة، لكل من الصور والفيديو، وتوفر مستشعرا عالي الدقة ونظام تركيز تلقائيا هجينا محسنا يجمع بين اكتشاف التباين وقدرة طاقة مستمرة والعديد من الميزات الإضافية، مما يجعلها أداة استثنائية للمصورين وصناع الفيديو.

ويمكن للكاميرا تسجيل فيديو ”UHD 4K“ إما إلى بطاقة ”SD UHS-II“ أو إلى ”SSD“ حيث هناك عدد قليل جدًا من الكاميرات، باستثناء بعض نماذج ”Blackmagic Design“، التي تتيح لك التقاط الفيديو مباشرة عبر قرص خارجي.

وتأتي الكاميرا ببطارية تتيح التقاط 240 صورة ثابتة أو 60 دقيقة من تسجيل الفيديو، لكن الكاميرا تستمر في العمل عبر طاقة ”USB-C“ خارجية للاستخدام الممتد.

وتتضمن الكاميرا شاشة لمس من نوع ”LCD“ مع 2.1 مليون نقطة وشحن ”USB-C“ أثناء تشغيل الكاميرا ومخرج ”HDMI“ ومدخل ميكروفون بقياس 3.5 ميليمتر ومخرج صوت 3.5 ميليمتر.

وتتميز بقدرتها على العمل ككاميرا ويب مع كابل ”USB-C“، إلى جانب ميزة ”Crop Zoom“ التي تتيح لك تسجيل فيديو عالي الدقة بالكامل عند التقريب حتى 5 مرات، وتصل ”Sigma fp L“ في منتصف شهر أبريل مقابل 2499 دولارا، بينما يصل محدد المناظر الإلكتروني الاختياري في الوقت نفسه مقابل 699 دولارا.