طريقة شحن فري فاير مجانا 2021 بطريقة رسمية 100% free fire 999 999 diamonds

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عمر شويل - جدة طريقة شحن فري فاير مجانا بطريقة رسمية حيث تعد الجواهر هي عملة اللعبة باسم Diamonds. حيث يسمح لك الماس بتغيير كل من (الشخصيات، الأسلحة، الملابس، أزياء الحيوانات الأليفة، إلخ). إذا كنت ترغب في الاستمتاع بها جميعًا، فهناك عدة طرق يمكنك من خلالها إكمال المهام أو الحصول على مكافآت أو شرائها من المتجر باستخدام الألماس. ستوضح لك هذه المقالة كيفية الحصول على الماس مجانًا في لعبة فري فاير.

شحن فري فاير مجانا

في حين أن هناك عدة طرق مختلفة للحصول على شحن جواهر فري فاير، حيث لا توجد طريقة قانونية للحصول على الماس مجانًا لـ Free Fire، وإذا كنت تستخدم أحد مولدات الماس المجانية، فإنك تخاطر بفقدان الوصول إلى حسابك. هناك أيضًا خطر كبير من اختراق حسابك. لا يمكننا أن نوصي باستخدام أي طرق غير قانونية للحصول على الماس مجانًا.

طريقة شحن ألماس مجانا

هذه الطريقة تعد من افضل الطرق لكسب الجواهر واكثرها أمنا على حسابك، كل ما عليك هو أتباع الخطوات الاتية للشحن:

باستخدام تطبيق Google Opinion Rewards.

يمكنك الإجابة على الاستطلاعات وكسب رصيد Google Play.

يمكنك بعد ذلك استخدام هذا الرصيد لشراء Free Fire Diamonds.

طريقة أخرى لكسب ألماس

هناك تطبيقات محددة ستوفر هدايا يمكن تحويلها لاحقًا إلى أموال PayPal أو عملات البيتكوين أو بطاقات أمازون أو بطاقات جوجل بلاي. مع هذه الهدايا، يمكنك الحصول على ألماس من فري فاير مجانا، ومن امثلة هذه التطبيقات: Openbook و App Trailers و CashPirate و appKarma و MoneyApp و LuckyCash و appBucks وغيرها الكثير. بعد الحصول على المزيد من الماس، يمكنك الوصول إلى المزيد من الميزات المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من التطبيقات الخاصة بالعبة، مثل FF Name Style Creator (لألقاب Fire Free) .

مع هدايا بين الأصدقاء

تسمح اللعبة للاعبين بإرسال الهدايا لبعضهم البعض. في أوقات معينة سوف يتم الإعلان عن ذلك أثناء انتظار بدء ألعبة. ذكّر أصدقاءك أنك أرسلت الماس حتى لا ينسوا التحقق. حيث لا تمطر الألماس المجانية من السماء، لكنها هدايا تستحقها عن جدارة في المعارك المنتصرة والمهام المنجزة.