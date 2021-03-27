نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا RICOH التصوير الكروي الحديث بلمسة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كاميرا RICOH يمكنها التقاط العديد من الصور الكروية عالية الدقة بالإضافة إلي الواقع الافتراضي والأعمال التجارية والعقارات ومنصات التواصل الاجتماعي، قامت شركة RICOH بصناعة الكثير من أجهزة التصوير منذ سنوات عديدة وأخيراً تم الكشف عن أخر مشروع لها وهو ما يسمي “Theta Z1 51GB” وهو النموذج الأحدث والذي يتم أضافته إلي الكاميرات العالية الدقة والمتطورة بزاوية 360 درجة.

كاميرا RICOH

قامت كاميرا RICOH بتعزيز النموذج الخاص بها والذي يمكنها من التقاط الصور الكروية والعالية الدقة في خلال لقطة واحدة فقط، ويتم عمل ذلك عن طريق زيادة السعة التخزينية من 19 جيجابايت إلي 51 جيجابايت بالإضافة إلي الدعم بدقة 23 ميغابكسل للصور الثابتة وبزاوية 360 درجة مئوية.

تتمتع الكاميرا أيضاً بسعة تخزين عالية للغاية حيث تميل الصور أن تكون ذات أحجام ملفات كبيرة من اجل ذلك تحتاج الكاميرا إلي مساحة تخزين كبيرة أيضاً، كما تبلغ الدقة الأصلية للكاميرا تقريباً 23 ميجابكسل بما يعادل 3360*6720 بكسل وصممت خصيصاً من اجل التقاط الصور الثابتة بالإضافة أنها افضل نموذج لهذه السلسة من الكاميرات المتطورة.

قامت شركة RICOH بتطوير الكاميرات بشكل كامل إلي أن وصلت لهذه التجربة المميزة بشكل كامل، كما أنها تعمل على تحقيق التوازن بين ممارسات السلامة الصحية والأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلي توسعها المقبل في مجال عرض العقارات عن بعد ومواقع البناء.

افضل جودة صورة

كما تتميز الكاميرا بأفضل دقة وجودة للصورة لأي كاميرا تم تصنيعها حتي الآن بالإضافة إلي جسم مضغوط ومستشعر CMOS، وإضاءة خلفية بقياس 1.0 انش ومجموعه أوضاع للتصوير، ويمكن الحصول على افضل صور عالية الجودة في أي ظروف للتصوير، وتقُوم بتدعيم فيديو 360 درجة وبدقة 4k بالإضافة إلي معدل 30 إطار في الثانية وباستخدام 3 محاور استقرار وبالتناوب للتعويض عن اهتزاز الكاميرا الدوراني.

خوارزمية معالجة الصور

كما تسمح آلية الفتحة المتعددة المستويات للمستخدمين بضبط الرقم البؤري من خلال واحدة من العدسات الثلاثة للعدسة F/2.1 و F/3.5 و F/5.6، وتجعل خوارزمية معالجة الصور العالية الأداء صور منخفضة والتشويش منخفض والدقة العالية بالإضافة إلي الحساسية العالية.

كما يتم أجراء تعريض النطاق الديناميكي التلقائي للتصوير العادي والذي يقلل بشكل كامل وفعال التوهج والظلال السوداء خلال الأماكن الخارجية والتي تكون ذات تباين السطوع، تتميز الكاميرا بشاشة OLED بمقياس 0.93 انش بالإضافة لزر وظيفة عبر الهيكل الرئيسي للكاميرا.

وتقوم الشاشة في لمحة واحدة بعرض الصور المتبقية وإعدادات التعريض الضوئي وتُدعم تنسيقات الجي بي جي و الدي ان جي والار أية دبيو، وتشغيل النظام عبر الاندرويد، كما يمكن تثبيت الكثير من الإضافات الإضافية بطريقة مباشرة عبر الكاميرا التي تعمل بنظام الاندرويد.