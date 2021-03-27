نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكاس المفتوحة 2021 الجديد على النايل سات والعرب سات ALKASS في المقال التالي
تردد قناة الكاس المفتوحة، يبحث الكثير من متابعي ومحبي القنوات الرياضية، عن تردد قناة الكاس القطرية الجديد 2021، حيث أن القناة تقوم ببث العديد من المباريات والفعاليات الحصرية عبر شاشتها مجاناً، لذلك يبحث عن استقبالها الملايين المهتمين بالرياضة، وتنقل القناة الأحداث الرياضية المختلفة بتقنيات حديثة، لكي تقدم للمشاهدين الأحداث الرياضية بأجود صورة وأنقى صوت وبإشارة قوية دون انقطاع أو تشويش، لكل هذا يبحث عن استقبالها كثير من الناس، وفي هذا المقال يقدم موقع ثقفني لمتابعيه كل ما هو جديد في عالم ترددات القنوات المهمة التي تشغل بال الكثير.
تردد قناة الكاس المفتوحة الجديد 2021 على النايل سات
يهتم الكثير باستقبال قناة الكاس القطرية، حيث بدأت القناة في الظهور في 28 أبريل 2006، وكانت القناة تهتم بنقل البطولات الخليجية والأسيوية، وكانت في بداية ظهورها قناة واحدة وكان يطلق عليها قناة الدوري والكاس، ثم تحولت بعد ذلك إلى شبكة قنوات تتكون من ثمان قنوات، وإليكم تردد القناة على النايل سات، فهي رائدة في مجال الرياضة بعد شبكة قنوات بي إن سبورتس beIN Sports.
|القمر
|النايل سات
|التردد
|11911
|معامل تصحيح الخطأ
|4\3
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
استقبل تردد قناة الكاس على العرب سات
|القمر
|عرب سات
|التردد
|12418
|معامل تصحيح الخطأ
|6\5
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
الجوائز التي حصلت عليها قناة الكاس
حصلت القناة على جوائز عديدة كأفضل قناة في مجال الإعلام الرياضي في الخليج العربي في عام 2007، وتعد القناة هي أفضل قناة في مجال الإعلام الرياضي بعد شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتمتلك القناة العديد من الحقوق الحصرية، وتستخدم القناة أفضل وأحدث الأجهزة لكي تقدم للمشاهد كل ما يتمنى، حيث تمتلك شبكة كبيرة من المراسلين، وتمتلك العديد من المذيعين المتميزين، وتمتلك استوديوهات على أعلى مستوى من التجهيزات الحديثة، كما تمتلك نخبة متميزة من المعلقين الرياضيين المتميزين والمحللين الرياضيين الممتازين.
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