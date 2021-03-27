نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقابل مادي تويتر تتيح خاصية التراجع عن المنشورات ومميزات أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد هذه الآونة العديد من التعديلات في كافة التطبيقات والتحديثات المستمرة وفقاً لتطور التكنولوجيا المستمر، فقد أعلن تطبيق تويتر من خلال عدد من المواقع الإلكترونية وعبر صفحته الرسمية عن إتاحة مميزات جديدة يمكن لكافة المستخدمين الاستفادة منها، وتتجه منصة تويتر إلى إضافة ميزة التراجع عن نشر التغريدات عبر خاصية Undo Tweet، مع العلم ذلك سيتطلب على المستخدم الراغب بالاستفادة منها دفع مقابل مادي، وتسمح ميزة التراجع عن التغريدة بسحب أو تصحيح التغريدة في غضون ثوان قليلة، وذلك قبل نشرها رسميًا عبر المنصة، كما تعمل المنصة على خيار يسمح للمستخدمين باستعادة التغريدات التي تم حذفها.

محاربة الأخبار الزائفة:

حيث فكر خبراء شركة تويتر من العمل على تفعيل ميزة الغاء والتراجع عن نشر بعض الأخبار الكاذبة على منصات تويتر حتى لا تفقد مصداقيتها وعملائها، وذلك وفقاً لما يتم نشره في بعض المواقع المتخصصة، فإن هذه الخاصية تمنح المستخدمين ميزة جديدة ومفيدة في الوقت ذاته حيث إنها تسهم في منح المستخدم فرصة أكبر للتروي والتدقيق فيما ينشره من أخبار ومعلومات، ما يقلل الأخطاء ويساهم في محاربة الأخبار الزائفة على المنصة.

موعد إطلاق الميزة الجديدة على تويتر:

ويترقب مستخدمي تويتر موعد اطلاق هذه الميزة الفريدة من نوعها ، وتفيد التقارير أن الخاصية الجديدة يجري تجريبها حاليًا ويتوقع إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن جهود تويتر للبحث عن مصادر تمويل جديدة، وهي تعتمد في ذلك بشكل أساسي على الإعلانات في تحقيق الأرباح، في إطار خطتها لزيادة مداخيلها إلى 7.5 مليار دولار مع حلول عام 2023،ويرتاد شبكة التغريدات يوميا ما معدله نحو 192 مليون مستخدم، وتسعى منصة تويتر إلى زيادتهم إلى 315 مليونًا بحلول عام 2023،وفي العام الماضي، أعلمت المنصة المستثمرين أنها تفكر في خدمة اشتراك، وتقوم بتقييم الخيارات الحصرية للمستخدمين الذين يدفعون، بما في ذلك ميزة التراجع عن الإرسال.

قريبا تويتر سيطلق قريباً خاصية “سوبر فولوز”:

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تسعى هذه الأيام وفقاً لتعليمات خبراء التكنولوجيا إلى توفير العديد من المميزات التي يتم العمل عليها للاستفادة منها، فقد قام تطبيق تويتر بالإعلان عن خاصية سوف يتم إطلاقها في الأيام القادمة وهي خاصية “سوبر فولوز” التي تعد أكبر التغييرات الجوهرية على الموقع منذ إطلاقه،حيث تعتزم تحقيق أرباح لشركة تويتر بقيمة 7.5 مليار دولار ، وأوضح بعض المواقع المختصة بأخبار التكنولوجيا أن “سوبر فولوز” تُمكّن المستخدمين من فرض رسوم على متابعيهم من أجل الحصول على محتوى إضافي، إذ ستسمح الميزة الجديدة للأشخاص بقفل منشوراتهم خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، ما يعني أن المتابعين الذين يدفعون فقط سيكونون قادرين على رؤيتها، وأصبحت أدوات الدفع المباشر ذات أهمية متزايدة لمنشئي المحتوى، خصوصاً في السنوات الأخيرة. إذ حققت منصة “باتريون” نجاحاً هائلاً، فيما أطلقت جميع المنصات الأخرى، بما في ذلك “فيسبوك” و”يوتيوب” و”جيت هوب” ميزات الدفع المباشر لمنشئي المحتوى.