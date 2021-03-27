نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجديد خدمة الواتساب على هاتفك بدون إنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى الشركات قي تطبيقها على تقديم ما هو جديد لكافة المستخدمين على فترات مختلفة، حيث يسعى كافة عملاء التطبيقات بمختلف أنواعها ومن ضمنهم الواتساب على الميزات الجديدة التي يتمتع بها كل تطبيق، وخاصة بعد ما شهدته الفترة الأخيرة بسبب الجدل والتحديث الأخير لتطبيق الواتساب، فقد طور الواتساب نفسه وعمل على تمييز هذا التطبيق عن غيره من تطبيقات التراسل مثل سيجنال وتيليجرام وغيرها ، حيث قدمت شركة واتساب ، إصدارا مخصصا للويب من خدمة المراسلة التابعة لها في عام 2015، والمعروفة باسم واتساب ويب WhatsApp Web، ومنذ ذلك الحين أصبح الكثيرين من مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر يعتمدون على استخدام خدمة الويب الخاصة، بسبب عبء العمل الذي يزداد كل يوم، مما يتطلب استخدام إصدار أجهزة الكمبيوتر من واتساب أكثر من إصدار الهواتف الذكية.

واتساب ويب جعلت استخدام المراسلة أسهل عبر أجهزة سطح المكتب:

وأعلن تطبيق الواتساب منذ أيام قليلة عن إمكانية استعمال التطبيق من خلال أجهزة الكمبيوتر وأجهزة اللاب توب ميزة متفردة، علماً بأن هذا التحديث يتيح نسخة واتساب ويب، جعلت استخدام المراسلة أسهل عبر أجهزة سطح المكتب، ومن المعروف بعد دراسة الوضع من خلال التجربة أوضحت أنها تضم عيباً وحيداً لما تستطع شركة فيسبوك المالكة للخدمة من التخلص منه على مدار السنوات الماضية، وهو أنه يجب لاستخدام إصدار الويب أو ستحط المكتب من “واتساب” أن يكون الهاتف متصلا بالإنترنت طوال الوقت أثناء الاستخدام وهوا يعد أمرا مزعجًا لبعض المستخدمين، كما وصفه بعض المواقع المتخصصة، ووفقا لأحدث التقارير الصادرة من الموقع المتخصص في تكنولوجيا الاجهزة الذكية فأن مستخدمو “واتساب” أصبح بإمكانهم استخدام خدمة التراسل على جهاز الكمبيوتر الخاص دون الحاجة لوجود اتصال بالإنترنت على الهاتف، مما يوفر احتياجات المستخدمين على المدى الطويل دون الحاجة للمزيد من المتطلبات.

ميزة على الواتساب لدعم أربعة أجهزة مختلفة في نفس الوقت :

في هذه الآونة يزداد عدد التطبيقات المنافسة يوماً بعد يوم وذلك من خلال التحديثات الأخيرة وحالة الجدل الذي شهدها الواتساب، وكل تطبيق يسعى إلى تحقيق الهدف لجذب الأشخاص المستفيدين، علماً بأن الموقع المتخصص في رصد ميزات “واتساب” التجريبية قد ذكر أنه تتنوع الخدمات والمميزات، فإن خدمة التراسل العالمية ستسمح لمستخدميها من خلال ميزة دعم الأجهزة المتعددة الجديدة، باستخدام حساب واتساب على أربعة أجهزة مختلفة في نفس الوقت، من بينها الإصدار الخاص بالويب دون الحاجة لاتصال الهاتف بشبكة الإنترنت، على غرار منافسه تيليجرام وبعض تطبيقات التراسل.

وقد اشترط التطبيق من ضرورة توافر عدة شروط للتمكن من استخدام خاصية الويب عند التراسل:

لا يمكن تشغيل تطبيق التراسل على الويب، إلا عندما يكون الهاتف متصلًا بالإنترنت، ولكى يتم حل هذه الأزمة التي تسبب الأزعاج للملايين من مستخدمي “واتساب” عبر سطح المكتب

يشترط أن تكون الميزة الحالية تستهلك طاقة بطارية الهاتف وباقة الإنترنت، عند أقران الهاتف الذكي مع جهاز الكمبيوتر لتشغيل “واتساب”

ومن الجدير بالذكر أن شركة التكنولوجيا العملاقة متعددة الجنسيات تعمل على توسيع ميزة الأجهزة المرتبطة ضمن الإصدار التجريبي من التطبيق ليشمل تشغيل الحساب عبر أجهزة الحاسب ،واعتبارًا من مرحلة الاختبار، ستكون الميزة الجديدة متاحة للمستخدمين من خلال برنامج اختبار تجريبي، وسيتمكن مستخدمو الإصدار التجريبي من “واتساب” قريبا ضمن منصتي منصات أندرويد و iOS من استخدام هذه الميزة من خلال التحديثات القادمة، ولكن في الوقت الحالي يمكن لأولئك الذين ينضمون إلى البرنامج التجريبي تشغيل “واتساب” على أربعة أجهزة سطح مكتب في وقت واحد.