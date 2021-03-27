نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حماية حسابك في لعبة ببجي من الحظر والحصول علي الشدات المجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حماية حسابك في لعبة ببجي من الحظر أو حماية حسابك من السرقة وذلك بعد أعلان موقع ببجي عن إيقاف العديد من الحسابات خلال الفترة الماضية، حيث أن الأسباب المسببة لإيقاف حسابك كثيرة ولذلك وضعنا في مقالنا هذا العلاج من هذا الأمر الذي يسبب إزعاج فئات كبيرة علي مستوي العالم، وذلك لقيمة الحساب لدي اللاعب ولا سيما إذا كان حساب قديم وله قيمه لدي الشخص، لذا نقدم لكم طريقة حماية حسابك من الاختراق، وكيف تتم عملية السرقة، وطريقة استرجاع حسابك من جديد، بالإضافة إلي طرق شحن ببجي مجانا.

كيفية حماية حسابك في لعبة ببجي

اهم طرق حماية حسابك في ببجي هي تجنب غرف الدردشة التي تجدها في العديد من المواقع التي تدخلها لأول مرة وهي عبارة عن صورة صغيرة مرسوم عليها صورة شخص يريد التحدث معك بالتأكيد ستجد أن صورة هذا الشخص انثي بملابس مثيرة جدا لشد من انتباهك لمحاولة الدخول في هذه الدردشة بالإضافة إلي ذلك طرق شحن ببجي من خلال بعض المواقع الغير معروفة والتي تطلب منك تسجيل بعض البيانات الخاصة مثل رقم الهاتف الخاص بك.



كيف يتم سرقة حسابي في ببجي

اختراق حسابك في لعبة ببجي أو اختراق حسابك في صفحتك الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي أمر مزعج للغاية، فكيف يكون لدي الشخص القدرة علي الدخول إلى بياناتي الشخصية والتعرف علي أسراري والاستيلاء علي حسابي في ببجي، عليك التعرف أن اكثر عمليات السرقة تتم من خلال البث المباشر فى facebook حيث يقوم الشخص المزور من إرسال كود في حالة فتحه يتم تصوير الشاشة والحصول علي رمز يمكنه تغيير الرقم السري الخاص بك، بالإضافة إلي الصفحات المزورة التي تجدها في رسائل ما سنجر والتي تطلب منك القيام بالتسجيل في فيس بوك.



كيفية استعادة حسابك في لعبة ببجي

إذا كنت تبحث عن آلية استرجاع حسابك الذي فقد سواء عن طريق سرقة أو إيقاف من الشركة، من خلال عدة طرق أهمها اتباع الخطوات التالية:



اللجوء إلى موقع ببجي والدخول علي الدعم الفني support.pubg.com.

والدخول علي الدعم الفني support.pubg.com. مراسلة الدعم الفني من خلال الرابط السابق.

الضغط علي كلمة إرسال طلب.

بشرط أن تراسل الدعم الفني باللغة الانجليزية وتكون تعرف جيدا username الخاص بك، تقوم بتوضيح الأمر باختصار في رسالة توضح فيها كيف تمت فقدان كلمة المرور أو حسابك وانك تحتاج الحساب الخاص بك، من المعروف انك يجب عليك تسجيل بعض البيانات الخاص بك، ثم يتم دراسة الأمر من قبل الدعم الفني لببجي ومنها يتم استرجاع كلمة المرور، وهي نفس طريقة استرجاع حساب فري فاير بعد السرقة والإيقاف أو الحظر.

كيفية الحصول علي شدات ببجي المجانية

لتتمكن من الحصول علي الشدات أو uc مجانا عليك اتباع الطرق الشرعية الممنوحة لك من قبل الشركة المنتجة لببجي وابرز هذه الطرق المضمونة والتي لا تتسبب في إيقاف حسابك هي الشحن من موقع oonoo، كما يمكنك أيضا الشحن من خلال تطبيقات شحن ببجي مجانا، كما يوجد طرق جديدة مضمونة وهي شحن ببجي مجانا عبر بطاقات جوجل بلاي.

الختام: نؤكد أننا سعادتك عزيزي القاري من سعادتنا ونكون سعداء اكثر بمساعدتك في التعليقات اسفل هذا المقال كيفية حماية حسابك في لعبة ببجي.