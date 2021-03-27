نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض تقسيط سيارة شانجان CS95 كلاسيك الجديدة من الراجحي في السعودية 2021 في المقال التالي
أحدث عروض تقسيط سيارة شانجان CS95 كلاسيك الجديدة التي تلفت لها الأنظار لما تحمله من تصميم مميز يجذب له كل من يراه المقدمة من قبل شركة المجدوعي للسيارات وهي الوكيل الرسمي لمجموعة سيارات شانجان الصينية في كافة أرجاء ومناطق المملكة العربية السعودية، وقد أطلقت في هذه الفترة الإصدار الجديد لسيارة شانجان بطراز حيث يتشابه مع السيارات الرياضية متعددة الاستخدام وتتواجد الآن في كافة أنحاء ومعارض المملكة، مما جعل الكثير من المواطنين السعوديين يبحثون في هذه الفترة عن عروض تقسيط سيارة شانجان CS95 لكل من يرغب بالحصول عليها، لذا حرصنا اليوم أن نعرض لكم مواصفات ومزايا السيارة.
أحدث عروض تقسيط سيارة شانجان CS95 كلاسيك الجديدة
حرصت بعض البنوك أن تقوم بتوفير السيارة من خلال تمويلها ليتمكن البعض من الحصول عليها:
عروض تقسيط سيارة شانجان CS95 من مصرف الراجحي:
- اهتم مصرف الراجحي تمويل شانجان أن يوفر تمويلات متنوعة للحصول على سيارات متعددة وقامت بوضع عدة شروط يجب أن تنطيق على
- العميل للحصول على السيارة عن طريق الدخول لموقعه الرسمي ومعرفة الشروط وطرق السداد المطبقة.
عروض تقسيط بنك الأهلي:
بإمكان الآن الحصول على سيارة شانجان من خلال تمويلات وعروض البنك الأهلي بقسط شهري يبدأ من 1.789 ريال سعودي على كل من ينطبق عليه الشروط والأحكام المطروحة من البنك، حيث أن البنط الأهلي معروف بتوفير العديد من التمويلات الميسرة بطرق سداد متنوعة.
أهم مواصفات ومزايا سيارة شانجان CS95
- أتت سيارة شانجان بمحرم قوي بسعة 2.0 لتر بنظام الشحن المضاعف للهواء، الذي يقوم بالحقن المباشر للوقود ويحمل قوة 233 حصان.
- توفرت سيارة شانجان CS95 بتصميم خارجي متميز من الخارج، وبمساحة كبيرة من الدخل تساع أكثر من 6 أفراد، إلى جانب ما تحمله من تضاريس هامة تشعر الركاب بالراحة حتى ولو كان طويل القامة.
- تحمل السيارة الكثير من الأنظمة الذكية حتى تحمي السائق والركاب حيث أنها تدعم نظام خاص بتثبيت السرعة وهذا من أحدث الأنظمة والتقنيات بالوقت الحالي.
- اهتم مصممي السيارة أن يوفر العديد من سبل الراحة والأمان بداخل السيارة حتى تجعله يشعر دائماً بالراحة حتى ولو مكث بها ساعات طويلة.
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