نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فك حظر حساب ببجي موبايل PUBG MOBILE بطريقة بسيطة وسريعة جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فك حظر حساب ببجي موبايل PUBG MOBILE بطريقة بسيطة وسريعة جدا وامنه والرجوع مرة اخري إلى اللعب والاستمتاع بمغامرات لعبة ببجي، تلك اهم الألعاب الإلكترونية انتشارا في العالم من حيث نسب تحميل اللعبة وفقا لما نشرته الشركة الصينية الكبري والتي أوضحت أن نسبة تحميل ببجي من خارج الصين تجاوز المليار شخص حول العالم، الأمر الذي يؤكد أهمية اللعبة للشباب الصغار والكبار، لذا في حالة توقف حسابك في لعبة ببجي تشعرك بالحزن الشديد إذا كنت لا تعرف كيفية فك حظر حسابك.

طريقة فك حظر حساب ببجي

بعد الحملة الكبيرة التي انطلقت منذ عدة أيام بحظر الألف الحسابات في لعبة ببجي موبايل بسبب سلوك موشين حدث من الكثيرون، حسب ما اعلن موقع ببجي، تزايدت عمليات البحث عن خطوات عدم أغلاق الحسابات في لعبة ببجي وماهي وسائل الأمان التي يجب أن تأخذ في عين الاعتبار لعدم لتعرض حساباتكم إلى التوقف أو الحظر أو حتي عمليات النصب المنتشرة حديثا علي مواقع الأنترنت، كل هذه الأمور سنوضحها إليكم، ولكن في بداية الأمر نود معرفتكم أسهل طريقة استرجاع حسابك في ببجي، هي أنشاء حساب جيميل Gmail جديد لمخاطبة فريق دعم ببجي وشرح المشكلة التي حدثت مع ذلك عليك توضيح معرف شخصيتك في الرسالة عبر رابط موقع ببجي الدعم الفني … من المتوقع الرد عليك في مدة لا تتجاوز الأسبوع.



أسباب حظر حسابك في ببجي

اهم الأسباب الرئيسة التي من شانها تغلق حسابك في لعبة ببجي موبايل استخدام طرق مزيفة لشحن اللعبة، لذا قم باستخدام موقع midasbuy في شحن شدات ببجي، أما عن الطرق الأكثر انتشارا جاءت كالتالي:



الاستمرار في قتل فريقك لمرات كثيرة.

تشغيل لعبة ببجي عبر برامج vpn.

عبر برامج vpn. تغيير بيانات الخادم في لعبة ببجي.

استخدام برامج الهكر في لعبة ببجي.

استخدام احد الأسماء الغير لائقة والتي تهدف إلي الإساءة للاعبين في ببجي.

إلي هنا قد وصلنا إلى الختام نتمنى من الله عدم توقف حسابات احد ونقدم لكم كافة المساعدات في صندوق التعليقات سجل لنا ما يشغل تفكيرك في لعبة ببجي ونحن سنقدم لكم النصح والطرق الجيدة بإذن الله، كل ذلك اسفل مقال طريقة فك حظر حساب ببجي موبايل PUBG MOBILE.