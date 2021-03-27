نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة تونس الرياضية الجديد 2021 Tunisia sport على النايل سات والعرب سات في المقال التالي
تردد قناة تونس الرياضية، تعد قناة تونس الرياضية قناة رائدة في مجال الإعلام الرياضي، ويتابعها الكثير من متابعي ومحبي الرياضة في تونس والوطن العربي، وتقدم القناة لجمهورها الأفضل دائماً من حيث جودة الصورة، ونقاء الصوت دون انقطاع أو تشويش وبإشارة قوية وتعمل القناة على مدار 24 ساعة، وتمتلك القناة العديد من المراسلين المتواجدين دائماً في قلب الحدث، لنقل الحدث في وقته وحينه لكي يتابع المشاهد التونسي أحدث الأخبار لحظة بلحظة، كما تمتلك القناة مجموعة متميزة من المعلقين الرياضيين، وتمتلك العديد من المحللين المتميزين كما أنها تنقل أغلب الأحداث الرياضية التي تهم الشعب التونسي المهتم بالشأن الرياضي، وتعتبر من أهم القنوات العربية التي تعمل في مجال الإعلام الرياضي.
تردد قناة تونس الرياضية الجديد على النايل سات
لكل محبي الشأن الرياضي التونسي نقدم لكم تردد قناة تونس الرياضية، حتى تتمكن من مشاهدة برامجها والمباريات التي تبث عبر شاشتها كل ما عليك أن تستقبل التردد التالي على الريسيفر الخاص بك.
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|10872
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|8\7
نبذه عن القناة
- تختص القناة بالعمل في مجال الإعلام الرياضي.
- تمتلك القناة العديد من المحتوى الحصري لجذب المشاهدين ونيل رضاهم.
- استخدامها أحدث أجهزة البث في العالم لتوفر للمشاهد متعة المشاهدة.
- قناة مجانية تبث برامجها على مدار 24 ساعة دون انقطاع وبجودة عالية وإشارة قوية.
- تمتلك القناة نخبة مميزة من المراسلين والمعلقين والمحللين المتميزين في مختلف الألعاب الرياضية.
- تهتم بالذوق العام وبالمحتوى الذي تقدمه للمشاهد وتعمل على تقديم كل ما هو ممتع وشيق لمتابعيها.
- تستقدم الخبرات المحلية والعالمية للتطوير ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.
تردد قناة تونس الرياضية على العرب سات
|القمر الصناعي
|العرب سات
|التردد
|12643
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6\5
استقبل القناة على القمر الأوروبي هود بيرد
|القمر الصناعي
|هود بيرد
|التردد
|12149
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4\3
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