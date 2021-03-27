أكواد تجديد باقة فودافون فليكس الشهرية

تعتبر شركة فودافون من أكبر شركات الاتصالات المحمولة في مصر، ويبحث الكثيرين من المواطنين عن أكواد تجديد باقة فودافون فليكس سواء كانت الشهرية والأسبوعية واليومية، ويعتبر نظام باقات فليكس من أحسن الأنظمة التي تقدمها الشركة منذ سنوات، ويوجد الملايين من المواطنين في مصر مشتركين في هذا النظام، لأنه يقدم وحدات يمكن استخدامها دقائق أو وحدات تستخدم في الإنترنت، ويحتوي هذا النظام على مميزات عديدة من أهمها أن الدقيقة لأي خط فودافون بواحد فليكس أو وحدة واحدة، ولأي خط أخر للشركات الأخرى بخمس فليكس أو 5 وحدات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة تجديد باقات فودافون فليكس، وأسعار هذه الباقات.

أكواد باقة فودافون فليكس

سوف نتعرف معكم على أكواد باقات فودافون فليكس الشهرية وهى كالآتي:-

كود معرفة المتبقي من الفليكسات *60# وتكلفة هذه الخدمة 19 قرش. كود النقل من باقة إلى باقة أخرى في نظام فليكس *880# وهذه الخدمة مجانية. كود معرفة تاريخ تجديد باقات فودافون فليكس الشهرية *225# وهذه خدمة مجانية.

أكواد الباقات الإضافية من نظام فليكس الجديدة

سوف نتعرف على كود تجديد باقة فودافون فليكس الإضافة وهى كما يلي:-

باقة 3 جنيه وتعطينا 60 فليكس ممكن استخدامها كوحدات أو دقائق وكود الاشتراك في هذه الباقة *880*03#.

باقات 5 جنيهات وتعطينا 120 فليكس يمكن استخدامهم دقائق أو حدات، وكود الاشتراك *880*05#.

5 جنيهات وتعطينا 120 فليكس يمكن استخدامهم دقائق أو حدات، وكود الاشتراك *880*05#. باقة 10 جنيه وتعطينا 300 فليكس يمكن استخدامهم وحدات أو دقائق، وكود الاشتراك فيها *880*10#.

طريقة تجديد باقة فودافون فليكس الشهرية

توفر شركة فودافون طرق تجديد باقات فودافون فليكس الشهرية وهى كما يلي:-