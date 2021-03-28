نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الرياضية الجديد 2021على النايل سات والعرب سات في المقال التالي
تردد قناة الجزائرية الرياضية، من أكثر عمايات البحث على جوجل، حيث أنها تعد واحدة من أهم القنوات العربية الرياضية الرائدة في مجال الإعلام الرياضي بالوطن العربي، وتتميز القناة بأنها مجانية وتعمل على مدار 24 ساعة كاملة، وتمتلك نخبة مميزة ممن يقومون على أمر القناة، فهي تهتم بالشأن الرياضي في الجزائر، وتبث كل الفعاليات الرياضية عبر شاشتها مجاناً، كما أنها تمتلك عدد كبير من المراسلين الرياضيين لتغطية كافة الأحداث الرياضية المختلفة، وتمتلك عدد كبير من المعلقين المتميزين، والمحللين الرياضيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية، كما أنها تمتلك أحدث الأجهزة في العالم في مجال الإعلام الرياضي، لكي تقدم للمشاهد الكريم كل ما يطلبه من مباريات وبرامج رياضية، في جميع الألعاب الرياضية بأجود صورة وأنقى صوت ودون انقطاع وبإشارة قوية على مدار 24 ساعة.
تردد قناة الجزائرية الرياضية
قناة الجزائرية الرياضية قناة مهتمة بالشأن الرياضي في الوطن العربي، مثلها مثل باقي القنوات الرياضية العربية المختلفة، ولكي تتمكن من مشاهدة القناة لا بد من استقبال القناة عبر التردد الآتي.
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11679
|معدل الترميز
|27500
|معدل الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|6\5
استقبل قناة الجزائرية الأرضية على التلفزيون الأرضي الجزائري
|التردد
|11680
|معدل الترميز
|27500
|
معدل الاستقطاب
|أفقي
قناة الجزائرية الرياضية
- هي قناة تهتم بالشأن الرياضي الجزائري والعربي.
- تمتلك العديد من المراسلين والمحللين والمعلقين والفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة.
- تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الجزائريين في كل ما يخص الشأن الرياضي.
- تقدم محتوى هادف وتعمل بشكل دائم على تقديم أفضل البرامج الرياضية لجمهورها.
- تمتلك أحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لنقل الأحداث الرياضية في أفضل صورة ممكنة.
- تعمل على مدار 24 ساعة كاملة بجودة عالية دون انقطاع أو تشويش وبإشارة قوية.
- تعمل بقدر المستطاع على تلبية مطالب جمهورها الكبير.
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