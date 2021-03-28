شحن شدات ببجي الموسم 18 مجانا وبضغطة واحدة أمنة ومجربة 100%

شحن شدات ببجي ، لقد أطلقت لعبة ببجي منذ أيام قليلة وتحديدا يوم 17 من مارس الجاري 2021 عن انتهاء الموسم 17 وبدءا من يوم 17 مارس سوف يبدأ الموسم 18 ومن المهم أن تقوم عزيزي مستخدم لعبة ببجي بشحن pupg uc لتحصل علي ملابس وأسلحة واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض طريقة شحن ببجي الموسم 18 بطريقة مجانية وأمنة ومجربة 100% فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

شحن شدات ببجي الموسم 18 مجانا عن طريق التطبيق

يجب تحميل وإضافة تطبيق capwap your gifts علي جوالك الخاص بك.

عزيزي المستخدم قم بفتح التطبيق وأضغط علي إنشاء حساب في تطبيق شحن شدات ببجي .

. بعد إنشاء الحساب في التطبيق وفتح البرنامج علي الجوال سوف تفتح قوائم عروض وإعلانات فيديو أو إعلانات صور لتجميع النقاط الكثيرة.

يجب عليك عزيزي مستخدم لعبة ببجي أن تقوم ب أستكمال جميع المهام اليومية من عروض وإعلانات فيديو وصور داخل التطبيق لتقوم بتجميع أكبر عدد من النقاط لتتمكن من شحن شدات ببجي .

أن تقوم ب أستكمال جميع المهام اليومية من عروض وإعلانات فيديو وصور داخل التطبيق لتقوم بتجميع أكبر عدد من النقاط لتتمكن من . يجب عليك عزيزي مستخدم اللعبة بتحميل تطبيق vpn ليتم عرض إعلانات وعروض بسعر كبير لكي تتمكن بتجميع أكبر عدد من النقاط والاستمتاع باللعب مع الأصدقاء.

شحن pupg uc السيزون 18

يجب إضافة تطبيق mgamer إلي هاتفك الخاص بك.

قم بإنشاء حساب علي تطبيق mgamer لتتمكن من شحن شدات ببجي .

. عزيزي المستخدم بعد إنشاء الحساب سوف تفتح قائمة بها الكثير من الطرق لتحصل علي شدات ببجي .

قم بأختيار تجميع نقاط شحن لعبة ببجي.

يمكنك أختيار عروض الفيديو لتتمكن بعد مشاهدة كل فيديو علي حدة وتتحصل علي 200 كوينز داخل التطبيق ونقطة مجانية.

وبعد تجميع عدد الكبير من النقاط يمكنك تبديلها داخل لعبة ببجي بشدات وشراء الملابس والأسلحة.

شحن ببجي عن طريق بطاقة جوجل بلاي وايتونز

هذه الطريقة المعروفة بأنها طريقة مدفوعة ومكلفة ولكن تمنحك عدد كبير من الشدات ويجب شحن بطاقة جوجل بلاي أو بطاقة ايتونز اذا كان جوال من كرة آبل عن طريق أي بطاقة أئتمانية ماستر كارد أو فيزا أو عن طريق حسابك في باي بال وبعد الأنتهاء من شحن البطاقة يمكنك شراء PUPG UC بسهولة كبيرة وطريقة أمنة.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم شحن شدات ببجي مجانا للموسم 18 عن طريق تطبيقين مختلفين بطريقة مجانية وأمنة ومجربة 100% وأيضا استعرضنا طريقة إضافة رويال باس عن طريق بطاقات جوجل بلاي وايتونز، ونتمنى لكم الاستمتاع باللعب ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.