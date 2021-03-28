طريقة تحميل فورت نايت في 10 دقائق وربح دولارات مجانا

طريقة تحميل فورت نايت، لعبة فورت نايت من أكثر الألعاب شهرة وتداول حول العالم، وتعتبر لعبة من فئة الألعاب المعروفة بألعاب البقاء حيث يوجد بها الكثير من الإثارة والأكشن، حيث أنها لعبة جماعية يتقاتل فيها مجموعة اللاعبين حتى يتمكنوا من البقاء والفوز، وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ إصدار لعبة فورت نايت الشهيرة هو السابع والعشرين من شهر يوليو لسنة 2017، وتم إصدار وتطوير لعبة فورت نايت من قبل شركة الألعاب Epic games، وقد حققت اللعبة بجميع اصدارتها الثلاث نجاحاً مبهراً، إلا أنه حدثت مجموعة من المشاكل بين مطوري لعبة فورت نايت المتمثلين في شركة Epic games و بلاي ستور العالمي فقام بلاي ستور بحظر اللعبة، من خلال هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم الطرق المتاحة الآن للقيام بعملية تحميل لعبة فورت نايت والاستمتاع باللعب.

طريقة تحميل فورت نايت

الكيفية الصحيحة لتحميل لعبة فورت نايت بعد قيام بلاي ستور بحظر لعبة فورت نايت أعلنت الشركة المالكة للعبة وهي شركة Epic games عن تواجد اللعبة على الموقع الخاص بالشركة وأنها الآن متاحة للتحميل من عليها ولتحميلها عليك القيام بما هو آتي:

الدخول بشكل فوري إلى الصفحة الخاصة باللعبة فورت نايت.

قم بالنقر على الأيقونة الزرقاء أيقونة التنزيل.

قم بتثبيت اللعبة يدوياً.

خطوات تحميل فورت نايت