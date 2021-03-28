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طريقة تحميل واتساب الذهبي Whatsapp Gold 2021 الحديث ومزاياه عن الإصدار القديم نقدمها لكم من خلال موقعنا ثقفني، حيث أن الواتس اب الذهبي هو أحد وسائل التواصل، ويتم استخدامه في إرسال المحادثات الصوتية والكتابية، بالإضافة إلى إمكانية إرسال ملفات وصور وإجراء مكالمات صوتية، وفي الفترة الأخيرة أنتشر الواتس أب الذهبي بصورة كبيرة وأصبح العديد من الناس يفضلون استخدامه أكثر من الواتس أب الأصلي بسبب وجود العديد من المميزات التي يتسم بها الواتس أب الذهبي، وأصبح من أقوي الإصدارات والنسخ الخاصة بالواتس أب، وفي السطور القادمة سنتحدث عن مميزات هذا التطبيق وكيفية تحميله.
طريقة تحميل واتساب الذهبي
يعد الواتساب الذهبي من التطبيقات المجانية التي يمكنك تحميلها واستخدامه بسهولة والاستفادة من مميزاته، وأصبح الحل الأمثل للعديد من الناس، ويبحث الكثيرين عن الرابط الذي يمكنهم تحميل الواتساب الذهبي من عليه، فما عليك سوى الضغط على رابط تحميل واتساب الذهبي من خلال البحث عنه في جوجل، ثم أنقر على كلمة تحميل، وبعد ذلك قم بفتح التطبيق وسجل الدخول عليه.
ما هو واتساب الذهبي 2021 ؟
الواتساب الذهبي هو احدي نسج الواتساب الأصلي، يتم تحميله من خلال جوجل بلاي، يتسم هذا التطبيق بالعديد من المميزات التي يختلف بها عن الواتساب الأصلي، وهذا ما جعل الملايين من الناس يفضلون تحميله واستخدامه.
مميزات واتساب الذهبي جولد
- يمكنك إجراء المكالمات الجماعية من خلال واتساب الذهبي.
- عدم إظهار رؤية الرسائل وفتحها.
- عدم اظهار أنك متصل الآن.
- تستطيع أن تسمع التسجيل الصوتي، بالإضافة إلى إمكانية عمل إخفاء لذلك فيظهر للمرسل أنك لم تستمع إليه.
- عند حذف رسائل يمكنك استعادتها مرة ثانية.
- يمكنك تعيين الوضع الليلي على الواتساب الذهبي.
- تنزيل الأيموجي واستخدامه بسهولة.
- إجراء المحادثات الصوتية.
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