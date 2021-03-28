شاهد.. شركة صينية تفاجئ العالم بهاتف هجين قابل للطي والدوران

كشفت شركة ”TCL“ الصينية عن هاتف جديد يتميز بأنه سيكون قابلا للطي والدوران معا، في خطوة تتخطى توقعات المنافسين أمثال هواوي وسامسونغ اللتين تتقدمان المعركة في قطاع الهواتف القابلة للطي.

وذكرت مصادر تقنية أن الشركة طورت شاشات ”OLED“ المرنة والقابلة للطي، وذلك بالرغم من أن الجهاز الجديد يجمع الشاشتين معا.

وظهرت الآن رسومات لنسخة جديدة تطورها الشركة سيتم الكشف عنها رسميا في شهر نيسان/أبريل، تجمع ما بين الشاشة القابلة للطي والشاشة القابلة للف.

ويستخدم الجهاز شاشة قابلة للطي و ”DragonHinge“ من ”TCL“، وهو مفصل متعدد التروس تعتقد الشركة الصينية أنه يمكنها من بناء مجموعة متنوعة من الأجهزة القابلة للطي، وبعد توسيع الجهاز.

ويمكن للمستخدمين سحب شاشة داخلية لتوسيع الجهاز بشكل أكبر، وتحويل الهاتف الذكي الصغير إلى جهاز لوحي كبير.

وتتوقع المصادر التقنية أن يقدم الجهاز تجربة الحاسب اللوحي الكبير دون الشكل السميك للنموذج الأولي السابق القابل للطي المزدوج للشركة.

وكشفت الشركة الصينية -منذ نحو عام- عن بعض تصاميم النماذج الأولية التي كانت تطورها.

وشمل ذلك جهازا لوحيا مزدوج الطي يحتوي على مفصلين ويتحول من هاتف إلى حاسب لوحي كبير نسبيا، بالإضافة إلى جهاز منزلق بشاشة قابلة للف من الجانب.