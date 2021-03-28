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عمر شويل - جدة طريقة سهلة لشحن شدات ببجي الموسم 18 مجانًا في خلال دقائق معدودة ، تسيطر الألعاب الإلكترونية الشهيرة على الكبار والصغار على حد سواء، وخاصة لعبة ببجي وفري فاير والعديد من الألعاب الإلكترونية الأخرى، ولعبة ببجي موبايل من أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة كبيرة في العالم العربي بأكمله، تتعدد المواسم في لعبة Pubg mobile حيث أعلنت لعبة ببجي في يوم 17 مارس عن بدء الموسم 18 وانتهاء الموسم 17، لذا يحرص محبي وعاشقي لعبة ببجي الإلكترونية على معرفة طرق شحن شدات ببجي موبايل مجانًا للموسم 18.

يُعد الموسم 18 من أفضل المواسم حيث يوجد بداخله العديد من العتاد والأدوات والسكنات الأسطورية والملابس الجاهزة الكثيرة التي تساعدك على الفوز وسحق أعدائك، ولكي يتحقق ذلك الفوز لابد من الحصول على شدات ببجي مجانًا بطريقة مضمونة وموثوقة والبعد عن الطرق المزيفة الكاذبة والمحتالة التي تدعي إمكانياتها في شحن الشدات مجانًا، وعند الدخول عليها لا يعود عليك سوى الضرر الكبير من سرق حسابك وخلافه.

لذا فقد نوفر لك من خلال هذا المقال الطرق المجانية الفعالة، التي تُمكنك من شحن شدات ببجي موبايل مجانًا بطريقة آمنة للموسم الجديد، دون الوقوع فى فخ النصب والاحتيال، فمن خلال شحن شدات ببجي موبايل يُمكنك الحصول على الشخصيات المجانية مثل شخصية اندو، وسارة، و كارو.

طريقة سهلة لشحن شدات ببجي الموسم 18 مجانًا في خلال دقائق معدودة

بالموسم الجديد هو أحسن المواسم الماضية، لاحتفال الشركة بالسنة الثالثة للعبة بيجي موبايل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته لعبة ببجي موبايل لاحتوائها على المغامرات الرائعة التي تجذب العديد من محبيها، الذين يبحثون بشغف شديد عن طرق مضمونة لشحن شدات ببجي موبايل مجانًا للموسم الجديد وذلك عن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة من خلال السطور التالية.

الشحن عن طريق تطبيق mGamer

يعتبر تطبيق mGamer من أهم التطبيقات التي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة على الهواتف المدعمة لنظام الأندرويد، وينال شهرة كبيرة خاصة بين لاعبي لعبة ببجي وفري فاير، بسبب احساس البعض بمصداقية، فهو يعتمد اعتماد كلي على جمع النقاط من خلال عدة طرق مضمونة وموثوقة للحصول على شدات ببجي موبايل، وذلك من خلال مشاهدة مقاطع فيديو مدتها قصيرة لا تزيد مدتها عن عشرة ثوانٍ، ولكي يتم ذلك لابد من إضافة التطبيق على هاتفك الجوال من خلال الخطوات الآتية: