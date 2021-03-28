أبل تعالج خللا أمنيا خطيرا ضرب متصفح ”ويب كيت”

كشفت شركة ”أبل“ الأمريكية أنها قامت بمعالجة خلل أمني خطير ضرب متصفح ”أبل ويب كيت“ Apple WebKit في أنظمة التشغيل iOS و iPadOS و watchOS.

وذكرت تقارير تقنية، أن شركة ”أبل“ أصدرت تصحيحا أمنيا لأجهزة iPhone و iPad و Apple Watch لإصلاح مشكلة تعرضها لهجوم نشط من قبل المتسللين.

يتوافر تصحيح الأمان للثغرات التي تكتشف من قبل باحثي ”غوغل“ و“مايكروسوفت“، مع تحديثات iOS 14.4.2 و iPadOS 14.4.2 التي تغطي الأجهزة القديمة، بالإضافة إلى تحديث watchOS 7.3.3 لساعات Apple.

وبحسب مصادر، فقد تم اكتشاف الثغرة الأمنية في ”أبل ويبكيت“، وهو محرك متصفح ”سفاري“ المستخدم عبر جميع أجهزة الشركة.

وقالت ”أبل“ حول تأثير الثغرة الأمنية، عبر صفحة الدعم الخاصة بها: ”نحن على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل فعال من قبل المخترقين“.

ولم تحدد الشركة ما إذا كان أي مستخدم تأثر بالمشكلة، وكيف كان ذلك، أو ما إذا كان الهجوم هجوما أوسع نطاقا، أو استهدف عددا صغيرا من المستخدمين.

وأصدر عملاق التكنولوجيا الأمريكي إصلاحا لمشكلات مماثلة مع WebKit في وقت سابق من هذا الشهر (عبر TechCrunch)؛ إذ أصدرت الشركة تصحيحات لـ ”مشكلة تلف الذاكرة“ في محرك المتصفح.