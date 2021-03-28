منافس جديد ورخيص الثمن لهواتف سامسونج من موتورولا

أعلنت موتورولا عن هاتف ذكي جديد بمواصفات تجعل منه أبرز منافس لهواتف 5G الحديثة من سامسونغ.

ويأتي هاتف G50 الجديد بهيكل من المعدن والزجاج والبلاستيك، أبعاده (164.9/74.9/9) ملم، وزنه 192 غ، مجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (1600/720) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا.

ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G المطور بتقنية 8 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 619.

ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 230 يورو تقريبا جهز بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة(64+48+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

كما زودته موتورولا بنظام Android 11، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 15 واطا.