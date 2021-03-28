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أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28/3/2021

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28/3/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28/3/2021 - ثقفني

أسعار الذهب في مصر، بريق له أثر السحر على أعين الناظرين وقلوبهم، أوقع الذهب البشر حباً فيه،  حيث لا يستغنى البشر أبدا عن إستخدامه حتى مع وجود منافسات من المعادن القيمة، ولكن يظل هو يحتفظ بمكانته  و وقعه في قلوبهم الخاص جدا، البشر منذ قديم الأزل معتادين علي استخدامه، وهذا لأنهم قد رأوا فيه وجه جمالي خاص به

وهذا إلى جانب ما يتمتع به من قوه وهى التي تجعله قادر على الإحتفاظ على نحو رائع بمظهرة الذي تم تصنيعه عليه والتي تتمثل في بعض الأغراض التي  تتباين من حيث استخدامها فمنها ما يستخدم للزينة فقط  مثال على ذلك المجوهرات، وأيضاً وصلت شهرته للمجالات الأخرى مثل الطب .

تأرجح مستمر في أسعار الذهب اليوم

عادات مورثة خاصة بالمصرين أنه يتم تقديس الذهب وتكليل به أيضاً منسابتهم، حيث أنه عند تقدم شخص ما لخطبة أو حتى لزواج فإنه يحضر قطع ذهبية وتقدم خلال المراسم للعروس وتعتبر كهدية، وحدثت مؤخرا مشاهد تعد هي المؤثر الأول للحالة التي بها الذهب الآن من تأرجح مستمر تارة يتمكن من تغير حال المؤشر من الإتجاه الذي يجري به للانخفاض وتارة يحدث فيها أيضاً خسائر لا يستطيع أحد تحجيمها.

أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم

ينشأ تباين في مستوى سعره وهذا ما قد ينتج عن تباين كبير في النسب التي توضع بهدف تحصيل المصنعية، وهذا ما يحدد من خلال إدارة المحلات، إلا أنها لا يمكن أن تتعدى حدود النسب المتعارف عليها، حيث أن أكبر نسبة هي 2٪، تابعونا في الباقي من المقال إذا كنتم تهتمون بالوضع الحالي للمعدن لنعرض لكم حالا جدولاً عن أدق التفاصيل والتي تتمثل في الرقم الخاص بالعيار إلي جانب ذلك السعر أيضاً.

أسعار الذهب في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24 871 إلى 873
عيار 22 798 إلى 800
عيار 21 762 إلى 764
عيار 18 653 إلى 655
عيار 14 508 إلى 509
عيار 12 435 إلى 437
الاونصة 27,084 إلى 27,155
الجنيه الذهب 6,096 إلى 6,112
الكيلو 870,857 إلى 873,143

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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