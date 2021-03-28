نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28/3/2021 في المقال التالي
أسعار الذهب في مصر، بريق له أثر السحر على أعين الناظرين وقلوبهم، أوقع الذهب البشر حباً فيه، حيث لا يستغنى البشر أبدا عن إستخدامه حتى مع وجود منافسات من المعادن القيمة، ولكن يظل هو يحتفظ بمكانته و وقعه في قلوبهم الخاص جدا، البشر منذ قديم الأزل معتادين علي استخدامه، وهذا لأنهم قد رأوا فيه وجه جمالي خاص به
وهذا إلى جانب ما يتمتع به من قوه وهى التي تجعله قادر على الإحتفاظ على نحو رائع بمظهرة الذي تم تصنيعه عليه والتي تتمثل في بعض الأغراض التي تتباين من حيث استخدامها فمنها ما يستخدم للزينة فقط مثال على ذلك المجوهرات، وأيضاً وصلت شهرته للمجالات الأخرى مثل الطب .
تأرجح مستمر في أسعار الذهب اليوم
عادات مورثة خاصة بالمصرين أنه يتم تقديس الذهب وتكليل به أيضاً منسابتهم، حيث أنه عند تقدم شخص ما لخطبة أو حتى لزواج فإنه يحضر قطع ذهبية وتقدم خلال المراسم للعروس وتعتبر كهدية، وحدثت مؤخرا مشاهد تعد هي المؤثر الأول للحالة التي بها الذهب الآن من تأرجح مستمر تارة يتمكن من تغير حال المؤشر من الإتجاه الذي يجري به للانخفاض وتارة يحدث فيها أيضاً خسائر لا يستطيع أحد تحجيمها.
أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم
ينشأ تباين في مستوى سعره وهذا ما قد ينتج عن تباين كبير في النسب التي توضع بهدف تحصيل المصنعية، وهذا ما يحدد من خلال إدارة المحلات، إلا أنها لا يمكن أن تتعدى حدود النسب المتعارف عليها، حيث أن أكبر نسبة هي 2٪، تابعونا في الباقي من المقال إذا كنتم تهتمون بالوضع الحالي للمعدن لنعرض لكم حالا جدولاً عن أدق التفاصيل والتي تتمثل في الرقم الخاص بالعيار إلي جانب ذلك السعر أيضاً.
أسعار الذهب في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|871 إلى 873
|عيار 22
|798 إلى 800
|عيار 21
|762 إلى 764
|عيار 18
|653 إلى 655
|عيار 14
|508 إلى 509
|عيار 12
|435 إلى 437
|الاونصة
|27,084 إلى 27,155
|الجنيه الذهب
|6,096 إلى 6,112
|الكيلو
|870,857 إلى 873,143
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