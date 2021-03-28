نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم في مصر بعد أحداث السفينة الأخيرة 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر الدولار في مصر، من المعروف أن السعر الخاص بالدولار يرتبط بعدد كبير من الأنشطة وعلى وجه خاص تلك التي تتعلق بالتجارة، وأيضاً يؤثر في مجرياتها على حسب ما يجري عليه مثل الأحداث التي تحدث في بعض الأحيان بشكل مفاجئ، والتي كان منها في آخر فترة مرت على نطاق عالمي هي الجائحة، قد نتج عنها أيضاً وقوع ملايين من الجنس البشري تحت حدود طاولة الفقر، وأيضاً على نحو غير متوقع حادث أخر يؤدى إلى إحداث أضرار كبيرة ضربت على إثر ذلك التجارة على أوسع نطاق سواء في مصر أو حتى في العالم.
سعر الدولار في مصر
وقع سعره تحت طاولة عدة أحداث قد تسبب في تحقيقه بعض الخسائر، وهذا حسب التقارير الصادرة مؤخراً من الادارات الخاصة بالبنوك، على الرغم من هذا فإن البنك الأهلي وإلي جانبه أيضاً في ذلك بنك مصر قد جاءت في الوقت ذاته التسجيلات الخاصة بهم بأعلى نسبة وذلك عند تجري المقارنة بالبنوك التي تقع ضمن حدود مصر، وهذا وبعد تعرضه في وقت لاحق لضغوطات كانت هي الاكبر، فإنه لم يصمد ابداً، حيث أنه على هذا النحو منذ فترة ليست بالقصيرة، هذا وسوف نقوم الآن في البضع الأسطر التالية بوضع جدول مفصل للسعر الحالي الخاص بالدولار.
انخفاض سعر الدولار اليوم
سفينة بحرية تعطل حركة الملاحة في مصر بقناة السويس، سفينة قد خرجت أيضاً عن الخط المخصص لسيرها، وهذا مما أدي إلي حدوث غلق بشكل مباشر في فتحة المرور الخاص بالقناة، وذلك بالإضافة إلى توقف تام في كل الأنشطة التي كانت تجرى مسبقاً داخل القناة، على أن الفترة التي سوف يتم فيها هذا الإغلاق غير معلومة حتى الآن، على أن يتم أولاً تخليص تلك السفينة من البؤرة المستقرة بها، عقب تلك الأحداث يتم فتحها بشكل كامل.
سعر الدولار اليوم في مصر
الأحد 28 مارس 2021
بنك عودة يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15,71 جم
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,69 جم
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|15,6665 جم
|15,8029 جم
|منذ يومين
|البنك العربي الافريقي الدولي
|15,65 جم
|15,75 جم
|منذ 5 أشهر
|بنك الاسكندرية
|15,69 جم
|15,79 جم
|منذ يومين
|كريدي أجريكول
|15,69 جم
|15,79 جم
|منذ يومين
|البنك التجارى الدولي CIB
|15,69 جم
|15,79 جم
|منذ يومين
|المصرف المتحد
|15,68 جم
|15,78 جم
|منذ ساعة
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|15,69 جم
|15,79 جم
|منذ يومين
|بنك التعمير و الاسكان
|15,69 جم
|15,79 جم
|منذ يومين
|بنك مصر إيران للتنمية
|15,69 جم
|15,79 جم
|منذ يومين
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|15,59 جم
|15,69 جم
|منذ 4 أشهر
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|15,68 جم
|15,78 جم
|منذ ساعة
|البنك المصري الخليجي
|15,69 جم
|15,79 جم
|منذ يومين
|بنك عودة
|15,71 جم
|15,81 جم
|منذ 4 أيام
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