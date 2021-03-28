نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون القابل للطي من أبل .. تعرف على تصميمه وموعد طرحه في المقال التالي

عمر شويل - جدة حظي آيفون القابل للطي من أبل على إقبال شديد من قبل العملاء خلال العامين الماضيين، مما دفع الشركة إلى التخطيط من أجل تطويره وإصدار نموذج جديد يتمتع بتصميم مختلف بما يواكب التقنيات التكنولوجية الحديثة، والذي من المنتظر إصداره قريبًا في الأسواق في عدد من الدول.

هاتف آيفون الجديد من أبل

هناك تسريبات تفيد بأن الهاتف الجديد القابل للطي الذي تخطط شركة أبل لطرحه قريبًا في الأسواق، سيكون مزيج بين جهاز I pad mini و هاتف الآيفون.

من المتوقع أيضًا أن تصل ذاكرة الهاتف الجديد للوصول العشوائي إلى 8 جيجا بايت، كما تصل سعة التخزين إلى 256 جيجا بايت.

وفقًا لبراءة الاختراع الذي تقدمت به شركة أبل، فإن الجهاز الذكي الجديد القابل للطي يقوم بإصلاح نفسه ذاتيًا دون التدخل البشري، وذلك في حالات متعددة من أبرزها إصابة الشاشة بالخدوش.

تصميم آيفون القابل للطي من أبل

وفقًا للمعلومات الصادرة عن أحد المواقع المتخصصة في شئون التقنيات الحديثة في مجال الإلكترونيات، فإن جهاز الهاتف الجديد القابل للطي من شركة أبل مزود بشاشة OLED تتمتع بدرجة عالية من المرونة، حيث تشبه هواتف RAZR من شركة موتوريلا.

هيكل الهاتف الجديد يشبه إلى حد كبير هيكل هاتف آيفون 12 I phone 12، إلا أنه يتم طيه من المنتصف، لتبدو الحواف المعدنية متطابقة بشكل كبير.

خلفية الهاتف الجديد تحتوي على كاميرا مميزة تتضمن ثلاث عدسات، وبجوارها شاشة صغيرة على هيئة مربع يظهر من خلالها الساعة والتاريخ وبعض التطبيقات الأخرى، علمًا بأن مقاسها يساوي تقريبًا مقاس إطار عدسات الكاميرا الخلفية، كما أن زر التشغيل يوجد على حافة الهاتف من الجانب الأيمن، بينما توجد أزرار التحكم الأخرى في الجهة اليسرى.

موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق

من المتوقع حسب المعلومات الواردة من مصادر موثوقة في شركة أبل أنه سوف يتم إصدار الهواتف القابلة للطي في الأسواق خلال العام المقبل 2022 م وتحديدًا في شهر نوفمبر، وذلك بأسعار تتراوح من 1200 دولار وقد تصل إلى 1499 دولار.