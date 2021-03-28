نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 تصل إلى 1800 شدة يوميا بطريقة رسمية في المقال التالي
تعرف الآن على اجدد الطرق للحصول على شحن شدات ببجي مجانا بطريقة رسمية بدون كذب، حيث تعد UC (Unknown Cash) هو شكل من أشكال العملة داخل اللعبة ببجي موبيل، والذي يسمح للاعبين بشراء عدد من العناصر المتميزة مثل الجلود والأزياء النادرة من متجر ببجي. ولحسن الحظ، يمكن للمستخدمين الآن طلب أو تحويل أموال UC إلى أي من زملائهم اللاعبين أو الأصدقاء في PUBG Mobile. إليك كيف يمكنك القيام بذلك
شحن شدات ببجي موبيل
أولا سنتعرف على كيفية إرسال شدات إلى احدى أصدقائك ومن ثم سنتعرف على كيفية شحن شدات ببجي في نفس المقالة فتابع رجاءا إلى نهاية المقالة لكى تتعلم تلك الطريقيتين، حيث انهما مكملتين لبعضهما البعض، حيث بعد أن تستفيد من طريقة الشحن وتقوم بشحن لنفسك يمكنك أن تعطى أصدقائك أيضا بعض من الشدات التي ربحتها.
طريقة إرسال شدات لأصدقائك
انه ليس شئ صعبا، أنها هداية يمكنك تقديمها لزملائك في اللعبة، حيث لا تشرح اللعبة كيفية القيام بذلك ويوجد العديد من الناس لا يعرفون كيفية قيام بذلك، ففي هذه المقالة سنتعرف على كيفية إرسال هداية لأصدقاء كل ما عليك هو اتباع الخطوات الأتية:
- الخطوة الأولي: تحتاج أولا إلى الحصول على بريد إلكتروني “طلب” Royal Pass من أحد أصدقائك في PUBG.
- يمكن إرسال هذا من شاشة باستخدام خيار Royal Pass.
- انقر فوق الزر “Royal Pass” وحدد “Upgrade Pass”.
- الخطوة الثانية: اضغط على “إرسال الطلب”.
- الخطوة الثالثة: انقر على زر “البريد” الموجود في أسفل يمين شاشة الردهة.
- الخطوة الرابعة: في مركز الهدايا، تحقق من قائمة “الطلب”.
- الخطوة الخامسة: انقر فوق الزر “عرض” الموجود على اسم صديقك الذي ترغب في إرسال الهدية إليه.
- الخطوة السادسة: بمجرد اختيار صديقك، سيُطلب منك قراءة بعض الملاحظات المهمة قبل المتابعة. اقرأها بعناية واضغط على خيار “منح”.
- ملحوظة، فإن ميزة “الطلب” ستعمل فقط مع من كنت أصدقاء معهم لأكثر من 24 ساعة بصرف النظر عن امتلاك مستوى شخصية 3 أو أعلى وتآزر يزيد عن 20.
كيفية الحصول على UC مجانا
- يجب تثبيت برنامج يدعى pop star magic من متجر بلاى.
- وبعد التسجيل اضغط على كلمة دعوة وضع هذه الكلمة RGDUC4C لكى تحصل على 1200 نقطة مجانا داخل البرنامج.
- وبعد تجميع النقاط قوم بتحويلها إلى بطاقات جوجل بلاي التي ستصلك بعد 3 أيام.
- واستمتع بالشحنات المجانية لك والاصدقائك، مع العلم هذه الطريقة مجربة وتم الشحن من خلالها.
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