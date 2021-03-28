مفاجأة سارة تفاصيل إضافة ميزة جديدة على واتساب تسعد عملائها

يقوم خبراء التقنية كل فترة بإضافة التحديثات إلى التطبيقات الأكثر استخداماً وخاصة في تطبيق الواتساب وفيسبوك، فقد شهد الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول تحديث تطبيق الواتساب وما تم نشره من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعمل الواتساب على إضافة ميزات جديدة وكل ما هو جديد بهدف جذب المستخدمين، فقد بدأت تحديث عدداً من الخدمات ومن ضمنهم خدمة المراسلة الفورية واتساب في طرح ميزة جديدة تزيد من الجانب المرح للمنصة وإضافة طابع مميز عند محادثة الآخرين على التطبيق عبر خاصية الملصقات المتحركة ، وهي اضافة جديدة ستزيد من اسعاد مستخدمي الواتساب ، وبحسب ما ذكره بعض المواقع المتخصصة ، أتاحت منصة التراسل الفوري المملوكة لشركة فيسبوك ،ميزة جديدة لاستيراد حزم الملصقات المتحركة لمستخدميها في ثلاث دول من بينها الهند، والتي تتيح لهم القدرة على إنشاء ملصقات متحركة خاصة بهم.

الميزة الجديدة على الواتساب وإمكانية استخدامها :

ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً لما تم نشره من خلال المواقع الخاصة بالتقنية للقيام بالمراسلة أنه في رصيد الواتساب في الفترة القادمة العديد من الإحداثيات الجديدة التي سوف يتم استخدامها من قبل المستخدمين لهذا التطبيق، فإنه سيجلب تحديث جديد لتطبيق المراسلة ميزة تمكن المستخدمين من استيراد حزم الملصقات المتحركة في جميع أنحاء العالم، علماً بأنها ستتوفر ضمن النظام الأساسي للتطبيق خلال الـ 24 ساعة القادمة، وسيتعين على المستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من دعم استيراد حزمة الملصقات المتحركة تحديث تطبيقهم إلى أحدث إصدار، ثم تنزيل أحد تطبيقات صانع الملصقات sticker maker، عبر متجري آب ستو أو جوجل بلاي، حيث يمكنهم إنشاء مجموعتهم الخاصة بحزم الملصقات المتحركة ثم استيرادها إلى تطبيق “واتساب”، وصدر تصريح من بعض المواقع المتخصصة في شان تققنية المراسلة وبيان عن ماهو جديد فى عالم تطبيقات المراسلة المختلفة فقد صدر، عبر تغريدة على حابه الرسمي على موقع تويتر: “يسعدنا أن نعلن أن واتساب يطلق اليوم إمكانية استيراد حزم الملصقات المتحركة في جميع أنحاء العالم، لجميع مستخدمي iOS و أندوريد”.

موعد ظهور الميزة الجديدة :

ونذكر من خلال هذا المقال أن خبراء التقنية يعملون على مدار 24 ساعة بشكل مستمر ليلاً ونهاراً، وذلك بهدف ظهور ميزة جديدة يمكن لكافة مستخدمي تطبيق الواتساب الاستفادة منها، وتزيد من فرص التمسك بتطبيق واتساب وعدم الذهاب إلى التطبيقات الأخرى في الأيام القادمة والتي سوف يتم الموافقة على الخصوصية بالواتساب، وسوف تظهر الميزة الجديدة على أحدث إصدارات واتساب، في غضون 24 ساعة، ويمكنك للمستخدمين البدء في استخدام تطبيق Sticker Maker لإنشاء ملصقات متحركة مخصصة لتطبيق الدردشة على iOS و أندرويد، في البرازيل والهند وإندونيسيا ويعقب التاكد من صلاحية الميزة انتشارها في الكثير من بلدان العالم واتاحتها لجميع المستخدمين للواتساب.