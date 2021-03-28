احدث طريقة لشحن جواهر فري فاير مجانا 2021 بسرعة وبخطوات سهلة

جواهر فري فاير هى العملة الافتراضية والتي يتم التعامل بها بداخل لعبة فري فاير الشهيرة، فهي لعبة إلكترونية مميزة ومصنفة أنها من ألعاب البقاء، يمكن لعب هذه اللعبة عبر الكثير من الأجهزة الإلكترونية المختلفة سواء كان الكمبيوتر أو الأيفون أو هواتف الأندرويد، ونجد أن لاعبي فري فاير يبحثون عن طريقة شحن الجواهر مجاناً بشكل دائم لأنهم يعتمدون عليها بشكل كبير داخل اللعبة، فمن خلالها يتمكن اللاعبون من شراء المعدات والأجهزة المستخدمة فى المباريات، وأيضا يتم شراء الأسلحة والملابس من خلالها، وغيرها من العناصر الضروري توافرها بداخل لعبة فري فاير 2021.

شحن جواهر فري فاير مجانا

يوجد الكثير من الطرق الشرعية والآمنة والتي يمكن من خلالها شحن جواهر فري فاير عن طريق id، ولكنها تكون فى الغالب طرق مدفوعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتناول شرح طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا عبر استخدام المتجر وتتمثل الطريقة فى التالي:

لتحويل المتجر الخاص بك إلى متجر أمريكي قم بالدخول إلى متجر جوجل بلاي، ثم الدخول إلى ال3 نقاط المتواجدة فى واجهة المتجر.

ثم الدخول إلى الإعدادات، ومنها إلى إعدادات الدفع الأخرى.

ثم يتم اختيار تبويب جوجل كروم، ومنها يتم الضغط على الثلاثة أشرطة الموجودة فى الأعلى.

قم بالدخول إلى حساب الدفعات، ومنه قم بتغيير البلد المتواجد فيها إلى أمريكا.

ثم قم بحفظ كافة البيانات التي قمت بتعديلها.

أما عن خطوات شحن جواهر فري فاير مجانا فيكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى متجر جوجل بلاي وذلك بعد أن تم تغييره إلى متجر أمريكي.

فيساعد المتجر الأمريكي على اختيار التطبيقات التي تمنح نقاط كثير وبالتالي سوف تحصل على جواهر فري فاير كثيرة.

فقط ابدأ بتحميل التطبيقات التي تمنح الكثير من النقاط ويمكنك إلغاء تحميها بعد ذلك.

ثم يتم تحويل هذه النقاط إلى رصيد في بطاقة جوجل.

بعد ذلك يتم الذهاب إلى موقع شحن جواهر فري فاير وإدخال الأيدي الخاص باللاعب، واختيار عدد الجواهر المراد شحنها، واستخدام الدفع عن طريق بطاقة جوجل، وهكذا تتم عملية شحن جواهر فري فاير مجاناً.

أما عن شحن الجواهر من خلال الطرق الشرعية والآمنة فيكون من خلال الدخول إلى موقع شحن جواهر فري فاير الرسمي، ثم إدخال id اللعب وهو موجود فى الملف الشخص بداخل اللعبة، ثم يتم الاختيار بين الحزمات الموجودة من الجواهر، واختيار طريقة الدفع التي تناسبك، ثم التأكد على الشحن، وسوف تصل الجواهر حسابك خلال ثواني معدودة.