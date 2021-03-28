طريقة تخزين الإنترنت من الواي فاي إلى بيانات الجوال والحصول على إنترنت مجاني مدى الحياة بطريقة سهلة ومضمونة، نقدم لك اليوم طريقة جديدة ورائعة للحصول على إنترنت مجاني على هاتفك بحيث يمكنك استخدامه عند الحاجة في أي مكان، حيث تستهلك فواتير الإنترنت الكثير من الأموال شهرياً، وتختلف باقات الإنترنت الشهرية ما بين اشتراك الإنترنت المنزلي واشتراك الإنترنت للجوال، لذا يبحث الكثيرين عن طريقة يمكنهم من خلالها الاستفادة من الواي فاي المنزلي وتخزينه في بيانات الهاتف، بحث يمكنهم تشغيل الإنترنت بالجوال من خارج المنزل دون تكاليف إضافية ودون الحاجة لدفع اشتراك إنترنت للجوال، لذا نتناول اليوم طريقة فعالة يمكنك من خلالها تخزين الإنترنت من الواي فاي المنزلي لاستخدامه في وقت لاحق وفي أي مكان أخر خارج المنزل.

طريقة تخزين الإنترنت من الواي فاي

طريقة اليوم لا تعتمد إطلاقا على أي برامج أو تطبيقات في بي إن لجلب الإنترنت إلى هاتفك، بل سوف نستخدم تطبيقا تستخدمه لنقل بيانات الاتصال من الواي فاي الخاص بك إلى جوالك بحيث يمكنك استخدامه لاحقا؛ لذا فإن الطريقة شرعية تماما، ولكي تتمكن من تخزين الإنترنت من الواي فاي يتم البحث في متجر جوجل عن Shadowsocks والضغط على تنزيل الأبلكيشن، وبعد الانتهاء وفتح التطبيق على صفحته الرئيسية يتم الضغط على علامة القلم في أعلى الشاشة حتى يتم فتح صفحة تُسمى Profile Config، يتم إدخال Profile Name والضغط عل OK، ثم الضغط على Remote Port وكتابة 8844، ثم الضغط على علامة صح في أعلى الشاشة.

توصيل الواي فاي وتخزينه في جوالك

يتم الضغط على الدائرة في أسفل منتصف الشاشة لتظهر رسالة عن Connection Request يتم الضغط على OK، ثم الانتظار حتى انتهاء التحميل وإذا لاحظت أن وقت التحميل طويل يتم إغلاق التطبيق ثم فتحه مرة أُخرى، وكلما ازدادت سرعة الواي فاي زادت سرعة تحميل الإنترنت على هاتفك، حيث تتوقف كمية التحميل على أساس سرعة الإنترنت المتواجدة في منزلك، وحسب تخزينك تستطيع إستخدام الإنترنت في وقت لاحق، يمكنك من خلال ما تم ذكره تخزين 1 أو 2 أو 3 جيجا حسب احتياجك، ولكن المشكلة أن التطبيق بطئ بعض الشئ لذا يُنصح بأن تبدأ تفعيل التحميل قبل الخلود إلى النوم، بحيث أنه عن الاستيقاظ في اليوم التالي ترى أنه قد تنم تحميل قدر كبير لاستخدامه خارج المنزل.

طريقة إستخدام الإنترنت المُخزن في وقت لاحق

بذلك تكون قد حصلت على إنترنت مجاني على هاتفك من شبكة الواي فاي الخاصة بك، ولكي تتمكن من إستخدام الإنترنت الذي قمت بتخزينه يتم الضغط على علامة القلم في أعلى الشاشة الرئيسية للتطبيق، ثم إختيار خيار Encrypt Method لتظهر خيارات عديدة ومختلفة يتم إختيار خيار RC4-MD5 من بينهم، بعدها قم بالضغط على علامة صح في أعلى الشاشة والضغط على الثلاثة علامات المتتالية في أعلى يسار الشاشة، ثم إختيار Settings لتظهر عدة خيارات يتم تفعيل خيار Auto Connect، ثم يتم إغلاق الواي فاي والتأكد من أن بيانات الهاتف تعمل ولكن يُشترط ألا يتواجد رصيد في الشريحة المُستخدمة، ثم سنلاحظ أنه قد تم فتح الإنترنت بدون رصيد حسب عدد الجيجات التي قمت بتنزيلها من شبكة الواي فاي.