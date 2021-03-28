نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سناب شات.. كيف تربح مليون دولار من نشر مقاطع الفيديو في المقال التالي

عمر شويل - جدة سناب شات Snapchat أحد التطبيقات التي ظهرت على الهواتف الذكية بصورة أساسية في بدايتها، بعدها نجح التطبيق في ان يتحول إلى أحد منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة عالمياً، لتضيف بعدها إدارة سناب شات العديد من المزايا والفلاتر لجذب شرائح جديدة من المستخدمين، حيث يتم استخدام فلاتر سناب شات في صنع محتوى ترفيهي فيديو وينشر على الحساب الشخصي الخاص بالمستخدم، وتقدم العديد من المنصات مقابل مادي نظير الحصول على المشاهدات.

مشاكل سناب شات عند مشاهدة المحتوى

الوضع المتواجد حالياً وفق سياسات Snapchat تحد بصورة كبيرة من قدرة المستخدمين النشطين للتطبيق في مطالعة أحدث المحتويات الترفيهية التي تم نشرها عبر المنصة، حيث يسمح سناب شات لكل مستخدم في أن يشاهد فقط المحتوى الذي يقوم أصدقاءه بنشره، وبصورة استثنائية تشاهد المحتوى الذي يقوم ببثه المشاهير المسجلين في سناب شات ضمن تبويب أو قسم خاص هو الاستكشاف Discover المتواجد في التطبيق.

ميزة جديدة تصل إلى تطبيق سناب شات

أطلقت شركة سناب شات ميزة جديدة في تطبيقها الرسمي التابع لها، وقد أطلقت الشركة عليها مسمى سبوت لايت Spotlight، وهذه الميزة الجديدة تم إطلاقها بصورة أساسية لتنافس الميزات المتواجدة في تطبيقي تيك توك وانستقرام الشهرين عالمياً.

وقد ذكرت تقارير صحفية أن ميزة سبوت لايت في Snapchat الجديدة مهمتها الأساسية أن تسمح لمستخدمي التطبيق بمشاهدة المحتوى الذي يتم نشره من قبل الأشخاص الناشطين على التطبيق سواء كانوا من المشاهير أو المستخدمين العاديين والتي يصل حجمهم عالمياً إلى نحو 250 مليون مستخدم لسناب شات، وتأتي هذه الميزة بصورة مشابهه للمتواجدة في تطبيق TikTok.

ميزة الربح من فيديوهات Snapchat

تهدف شركة سناب شات إلى الحفاظ على مستخدميها وجذب شريحة جديدة من العملاء ودفعهم للتفاعل مع التطبيق ونشر المزيد من المحتوى الترفيهي عليها، لذلك أعلنت الشركة عن تقديمها العديد من الجوائز اليومية للمستخدمين النشطين، وتزيد قيمة تلك الجوائز المالية عن المليون دولار أمريكي يومياً، وهذه الفكرة متواجدة في تطبيقات آخرى مثل تيك توك وخدمة Reels المتواجدة في تطبيق انستجرام الشهير التابع لشركة فيسبوك العالمية.

وهذا كله من أجل دفع الأشخاص الماهرين في إنشاء المحتوى للمشاركة عبر منصة Snapchat، على أن يتم تقييم مقاطع الفيديو والأشخاص الفائزين بتلك الجوائز المالية من تطبيق سناب شات وفق عدد المشاهدات المسجلة لهذا الفيديو، وقد تم إتاحة إمكانية الربح من هذه المقاطع في Snapchat بصورة تجريبية في هذه الدول (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، والسويد، والدانمارك، وألمانيا، وفرنسا)، على أن يتم إتاحتها في أسواق أخرى عالمياً في وقت لاحق.

الربح من الإنترنت بصورة عامة

يحقق ملايين الأشخاص حول العالم أرباح كبيرة عبر العمل من المنزل من خلال استخدام شبكة الإنترنت، حيث توجد العديد من الأعمال والخدمات التقنية المقدمة عبر المواقع المختلفة مثل إنشاء المحتوى عبر Youtube أو ما تقديم خدمة على مواقع الفريلانسر، ومن أبرز الأعمال اليوم خدمات البرمجة والتصميم والترجمة وكتابة المحتوى وغيرها الكثير، فالعمل عبر الإنترنت أصبح أمر واقع خلال السنوات الأخيرة.

تشبه ميزة سناب شات الجديدة للربح من المحتوى برامج ربحية آخرى لنشر مقاطع الفيديو وأشهرها مواقع يوتيوب وديلي موشن ومؤخراً الفيسبوك، والتي تقدم ربح جيد لمنشئ المحتوى سواء كان محتوى هواة أو احترافي بشرط أن يكون حصري، لا أحد يعلم حتى الآن مدى قدرة ميزة SnapChat الجديدة أن تنافس وسط هذا السوق الكبير للربح من مقاطع الفيديو.