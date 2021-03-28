طريقة شحن شدات لعبة ببجي موبايل مجانا أحصل على 1500 شدة

طريقة شحن شدات لعبة ببجي موبايل، لعبة ببجي من أفضل الألعاب التي يمكنك تحميلها على أجهزة الاندرويد والكمبيوتر والآيفون، ولكن تحميل اللعبة أصبح من السهل فعلها أما طريقة شحن شدات لعبة ببجي من الأمور التي يصعب على البعض القيام بها ولذلك سنقدم لكم الآن خطوات شحن شدات لعبة ببجي موبايل.

طريقة شحن شدات لعبة ببجي بالمجان

يوجد عدة طرق تساعدكم في الحصول على شدات لعبة ببجي بالمجان، والطريقة كالتالي:

الذهاب إلى المتجر الخاص بالتطبيقات من الهاتف الجوال.

وبعد ذلك عليكم بالبحث عن تطبيق يطلق عليه Google Opinion Rewards، من ثم القيام بتحميله.

عليكم بتشغيل التطبيق من ثم القيام بإجراء الاستطلاعات المختلفة، من أجل الحصول على الرصيد المناسب.

الذهاب إلى لعبة ببجي موبايل، من ثم الذهاب إلى تبويب UC Purchase.

يتم تحديد رصيد جوجل بلاي، من أجل دفع قيمة الشدات من ثم عليكم بإتباع التعليمات.

كيفية شحن شدات لعبة ببجي من خلال الرصيد