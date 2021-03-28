برنامج استرجاع الملفات المحذوفة من ذاكرة الهاتف أو الكمبيوتر أو الكاميرا أو الذاكرة المتنقلة اصبح محل بحث الكثير منا ممن يعاني من أخطاء حذف الصور والملفات من الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر بالخطأ، و يتعزر عليه كيفية استعادة الملفات المحذوفة من ذاكرة الهاتف أو الكمبيوتر مرة أخري ويلجأ البعض لمتخصصين في الصيانة لأجهزة المحمول والكمبيوتر لـ استرجاع الملفات المحذوفة من ذاكرة الهاتف أو الكمبيوتر، والتي من الممكن أن تكون غاية في الخصوصية والسرية ويقع البعض في شرك المحتالين ويصبحون عرضة للتجسس والابتزاز في بعض الأحيان جراء الخداع والبعض الآخر يتم نقل محتويات أجهزتهم الخاصة للعلن ونشر خصوصيات العمل والبيت أيضاً ومع تطور وكثرة تلك القضايا والمشاكل يبحث الكثير من عبر الانترت عن حلول آمنه لكيفية استرجاع الملفات المحذوفة ويتوجس البعض في بعض روابط التحميل أن تكون بها ملفات تجسس مخفية كطعم مخفي للباحث عن برنامج استرجاع الملفات المحذوفة ،،

وفي هذا المقال نقدم لكم حل بسيط وآمن وفعال بإذن الله لاسترجاع الملفات المحذوفة من ذاكرة الهاتف أو الكمبيوتر:

ما يتوجب عليك في حال رغبتك في الحصول علي برنامج استرجاع الملفات المحذوفة من ذاكرة الهاتف أو الكمبيوتر هو اتباع التعليمات التالية وتنفيذها خطوة بخطوة :-

الدخول علي موقع UnDeleted360 في منتصف صفحة الموقع تحت تبويب Product نختار Download وهو ملف بحجم 1.94 ميغا بايت ننتقل إلي صفحة التحمل التي تفتح إعلان فنقوم بإغلاقه ونتابع،، تحت عنوان Desktop version في منتصف الصفحة الجديدة نجد رابط البرنامج. نقوم بتحميل البرنامج علي جهاز كمبيوتر خاص بنا. بعد الحصول علي البرنامج نقوم بتنصيبه علي الكمبيوتر وتشغيله. بعد ذلك من نافذة تحكم البرنامج نختار الذاكرة المراد استعادة ملفاتها إن كانت هارد ديسك أو فلاشه موصلة بالجهاز أو ذاكرة هاتف في وضع توصيل مع الكمبيوتر المشغل عليه البرنامج ونضغط علي Start لبدأ الاستعادة. تأخذ العملية دقائق ثم تظهر قائمة ملفات تم استعادتها وحالة الملفات في حال استعادتها من جيد جدا إلي سيء. وما عليك إلا تحديد الملف المرجو استعادته واختيار Recover ثم اختيار مسار وضع الملف المسترجع. إمكانيات جهاز الكمبيوتر لتشغل برنامج استرجاع الملفات المحذوفة هي :