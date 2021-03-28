نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد أبو ظبي الرياضية المفتوحة الجديد 2021 Abu-Dhabi Sport HD في المقال التالي
تردد أبو ظبي الرياضية، يبحث عشاق الرياضة في الإمارات والوطن العربي والعديد من دول العالم، عبر محرك البحث ” جوجل” عن ضبط واستقبال قناة أبو ظبي الرياضية، حيث أن القناة تعد من أهم القنوات الرياضية العربية، المتخصصة في مجال الإعلام الرياضي، وتمتلك القناة إمكانيات هائلة من حيث المعدات التكنولوجية والأجهزة الحديثة، وكذلك الكوادر البشرية المدربة على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، كل هذا يجعل القناة محط أنظار الجميع، فهي بحق رائدة في مجال الإعلام الرياضي، حيث أنها تمتلك عدد كبير من المراسلين المتميزين، لتغطية كافة الأحداث الرياضية في كل مكان وفي حين وقوع الحدث، وكذلك تمتلك العديد من المحللين الرياضيين والمعلقين المتميزين، لجذب المشاهدين ونيل رضائهم من خلال المحتوى المتميز التي تقدمه القناة.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abo-Dhabi Sports على النايل سات
تجذب قناة أبو ظبي الرياضية الكثير من المتابعين، لما تمتلكه من إمكانيات هائلة في مجال الإعلام الرياضي، وفيما يلي نستعرض التردد الخاص بالقناة على النايل سات.
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|12226
|الاستقطاب
|رأسي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6\5
استقبل تردد القناة على العرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|11804
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4\3
نبذة عن قناة Abo-Dhabi Sports
تعد واحدة من أهم القنوات الرياضية العربية في مجال الإعلام الرياضي، وهي عبارة عن أربع قنوات عربية إماراتية، وهي قناة مجانية بالكامل تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، وتستمر القناة في البث على مدار 24 ساعة دون انقطاع، وتمتلك القناة العديد من الحقوق الحصرية مثل.
- الدوري الهولندي الممتاز.
- الدوري الأسترالي لكرة القدم.
- كاس السوبر المصري.
- كاس العرب للأندية الأبطال.
- الدوري الأمريكي لكرة القدم.
- كاس الخليج العربي الإماراتي.
- كاس العرب تحت 20 سنة.
- دوري الخليج العربي.
- كأس رئيس دولة الإمارات.
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