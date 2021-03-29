نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الأيفون والأندرويد في المقال التالي
طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الأجهزة المختلفة اكتسبت لعبة ماين كرافت شهرة كبيرة بين اللاعبين وذلك لأنها من أفضل الألعاب القتالية المسلية التي تقضي على وقت الفراغ، ولذلك يبحث العديد من اللاعبين عن طريقة لتحميل لعبة فورت نايت وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل طريقة تحميل للعبة ماين كرافت.
طريقة تحميل ماين كرافت على أيفون
ماين كرافت من الألعاب المفضلة لدى الكثير منا ولذلك إذا كنت ترغب عزيزي القارئ في التعرف على طريقة سهلة وبسيطة لتحميل لعبة ماين كرافت فعليك بإتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى الصفحة الخاصة بتحميل لعبة ماين كرافت.
- وبعد ذلك يتم الضغط على ثمن اللعبة الموجود في صفحة التحميل.
- يتم اختيار طريقة الدفع التي تناسبك، من ثم استكمال عملية الدفع، وانتظر قليلاً لكي تنتهي اللعبة من عملية التحميل وابدأ عزيزي القارئ في تشغيلها.
خطوات تحميل ماين كرافت على الاندرويد
العديد من مستخدمي أجهزة الاندرويد يبحثون عن طريقة لتحميل لعبة ماين كرافت، ولذلك سنذكر لكم الطريقة في التالي:
- عليكم بتحميل Google Opinion Rewards.
- وبعد ذلك يتم تشغيل التطبيق، والقيام بإجراء الاستطلاعات المختلفة من ثم الذهاب إلى قائمة التطبيقات الرئيسية مرة أخرى عندما تحصل على الرصيد المطلوب.
- النقر على خيار بطاقة جوجل بلاي Send your play cridit.
- الذهاب إلى المتجر الخاص بالتطبيقات، وبالبحث عن لعبة ماين كرافت والقيام بشراء اللعبة وتحميلها من خلال هذا الرصيد.
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