طريقة تحميل لعبة ماين كرافت لعى البلايستيشن والأندرويد والأيفون

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت، شركة موجانج وفرت للمستخدمين إصدارات للعبة ماين كرافت لكلا من أجهزة الأندر ويد أيفون بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية، ولكن يتساءل العديد عن طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الأجهزة الإلكترونية ولذلك سنذكر لكم الٱن طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الأجهزة المختلفة.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت

لتحميل لعبة ماين كرافت على أجهزة الأندر ويد علينا بالذهاب فوراً إلى لعبة ماين كرافت من متجر التطبيقات.

يتم النقر على الزر الخاص بتكلفة اللعبة، من ثم الضغط على أيقونة المتابعة التي تكون باللون الأخضر.

يتم إضافة معلومات البطاقة الائتمانية، من ثم النقر على تحميل اللعبة.

انتظر قليلاً لكي تنتهي اللعبة من عملية التنصيب ثم التحميل.

وفي النهاية يتم تشغيل لعبة ماين كرافت، والبدء مباشرة في اللعب.

خطوات تحميل ماين كرافت الأصلية على الاندرويد

يجب تحميل تطبيق google opinion Rewards بعد البحث عليه من متجر التطبيقات.

بعد القيام بتحميله علينا بالقيام بإجراء الاستطلاعات المتعددة.

العودة إلى قائمة التطبيقات عندما يتوافر أمامنا الرصيد المجاني.

النقر على خيار بطاقة جوجل بلاي، والذهاب إلى متجر التطبيقات من ثم البحث عن لعبة ماين كرافت.

وفي النهاية يتم شراء اللعبة من خلال الرصيد المتوافر من جوجل بلاي.

وفي النهاية نكون قدمنا لكم خطوات تحميل لعبة ماين كرافت، وفي حالة وجود اي استفسار عليكم بوضع تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن.