نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الراي Alrai tv الكويتية الجديد 2021 على عربسات ونايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الراي الكويتية 2021، يتسائل الآلاف من محبي هذه القناة يوميا على محرك البحث جوجل من أجل معرفة التردد الخاص بهذه القناة المنوعة، والتي تعتبر الآن القناة الكويتية الأكثر أهمية ومشاهدة من طرف الكويتيين ومواطني دول الخليج العربي، حيث استطاعت إدارة هذه القناة أن تقوم بعمل كبير جدا لإيصال القناة إلى العالم العربي كامله، وذلك من خلال محتوى هادف ومتنوع جعل منها إحدى القنوات العربية فائقة الشهرة، و نرصد لحضراتكم متابعي هذه القناة التردد الخاص بها وكذلك طريقة استقبال القناة الصحيحة لكي يحدث انقطاع أو انكسار في الصورة، جدير بالذكر أيضاً أن القناة قامت في بداية هذا العام الجاري بتغيير التردد الخاص بها، وذلك ما جعل عشرات الآلاف من متابعيها يفتقدونها خصوصاً أنها لم تقم بإعلان التردد الخاص بها إلا بأيام قليلة قبل نهاية العام الماضي، ومن خلال هذا التقرير إن شاء الله ستتمكنوا من متابعة هذه القناة الرائعة دون اي مشاكل.

تردد قناة الراي

قناة الراي هي من افضل القنوات الكويتية والعربية في الوقت الحالي، بدأت البث قبل ما يقارب سبعة عشر عاما في الخامس عشر من شهر أكتوبر من العام 2004، وتعتبر من القنوات الكويتية المنوعة، حيث تعرض البرامج الخاصة بتحليل الأخبار المحلية ونقاشها مع الخبراء في ذلك المجال، كما تقدم نشرات إخبارية يومية عن الشأن المحلي وكذلك الدولي، وبهذا حققت القناة شهرة كبيرة في عدة مجالات إعلامية مكنتها من الحصول على جمهور بالملايين من دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك من بقية الدول العربية الأخرى، حيث أن دراسة جدول البرامج بعناية كبيرة واختيار محتوى جميل وممتع خولها إلى أن تصبح من القنوات الفضائية المهمة جدا، حيث تلبي متطلبات الاسرة جميعا من اخبار وبرامج وبعض الاعمال الفنية الاخرى، ليصبح تردد قناة الراي الكويتية يتصدر مؤشرات البحث في الكويت بشكل دائم، القناة مملوكة لمجموعة الراي الإعلامية ومدير القناة الحالي هو السيد وليد جاسم.

تردد قناة الكويت نايل سات

القمر نايل سات التردد 11765 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500 التصحيح 3/4

تردد قناة الراي عربسات HD

القمر عربسات التردد 11678 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 التصحيح 3/4

مميزات قناة الراي

شهرة هذه القناة الواسعة والكبيرة في العالم العربي من محيطه إلى خليجه عموما وبالاخص في الخليج العربي لم تأتي ابدا من فراغ، فلها عشرات الأشياء التي ميزتها عن نظيراتها وجعلتها واحدة من القنوات الافضل الساحة الإعلامية العربية حاليا، ومن بين تلك المميزات:

حرص القناة بشكل عام على تقديم أفضل محتوى ثري وذو جودة عالية، وهذا يعتبر من أهم ما يرفع من قيمة القنوات العربية فالمحتوى هو الأساس.

عناية القناة بأخذ بدراسة جدول برامجها بطريقة رائعة تخدم وقت المشاهدين.

وجود طاقم إعلامي من مستوى عالي جدا في القناة، حيث يعمل بها أفضل الإعلاميين الكويتيين والعرب.

جودة البث تعتبر من العوامل الأساسية في الوقت الحالي حيث أن جميع القنوات أصبحت بجودتين اتش دي واس دي وهذا هو الحال الذي عليه القناة.

القناة أيضا تبث على قمرين صناعين هما الأكثر شعبية وقنوات في العالم العربي عربسات ونايل سات وتبث على مدار الساعة دون توقف.

برامج قناة Alrai

تعتبر البرامج هي العمود الفقري في نجاح القنوات المنوعة والتي تكثر من عرض البرامج، ونتيجة لوجود طاقم إعلامي متميز جدا كان لهذا القناة أهمية كبيرة في عرض برامج هادفة ومميزة وترفيهية أيضا نالت شهرة واسعة في جميع البلدان العربية، وسنذكر لكم بعضا من تلك البرامج التي تعرض على شاشة قنوات الراي الكويتية، وكانت سببا رئيسيا في شهرتها حيث أننا نرى هذا الكم الهائل جدا من عمليات البحث يوميا عن تردد قناة الراي وهذه بعض البرامج:

سراجا منيرا: وهو برنامج ديني يعرض يوميا في شهر رمضان المبارك على شاشة القناة.

برنامج صحتك بين يديك: وهو برنامج يهتم بالصحة والتغذية السليمة للأشخاص ويعتبر من البرامج الأكثر متابعة في القناة.

برنامج صنع في ألمانيا: وهو برنامج يسلط الضوء على أبرز المنتجات المصنوعة في ألمانيا التي تعرف بجودة الصناعة

برنامج دروب.

برنامج الأربعون الأخلاقية: وهي برنامج ديني يهتم بسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعرض شمائله.

برنامج عالم السرعة.

برنامج مع السفير، وغير ذلك من البرامج الرائعة والجميلة جدا خصوصا المسطرة البرامجية التي تعرضها القناة في رمضان.

طريقة استقبال القناة

يبحث الملايين عن الطرق الصحيحة لاستقبال القنوات وذلك بعد معرفة ترددها، و سنبين لكم الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها، أولا نضغط على كلمة menu في الريموت كنترول، بعدها نختار التركيب، ستظهر لنا شاشة فيها الأقمار الصناعية نختار القمر ثم نقوم بإدخال الترددات التي زودناكم بها وإدخالها في خاناتها الصحيحة، وبعد ذلك نقوم بالضغط على بحث، وستتم العملية بعد ثواني، وبهذا متابعي ثقفني الكرام نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة الراي الكويتية وطريقة الاستقبال، كما قدمنا لكم نبذة مختصرة عن هذه القناة وبعض البرامج التي تقدمها وأهم مايميزها، إذا واجهتكم مشاكل في الاستقبال لاتبخلوا بالتعليق وسنرد على استفساراتكم.