تحميل واتساب الذهبي “Whatsapp Gold” الجديد وأهم المميزات الموجوده به وطريقة تنزيله نقدمها لكم من خلال موقعنا ثقفني، حيث أن واتساب من التطبيقات الأساسية التي نقوم باستخدامها بشكل يومي، فهو يتيح لنا التواصل مع أي شخص بسهولة ويبحث الكثير من الأشخاص عن الواتساب الذهبي وطريقة تحميله وسوف نعرض لكم فيما يلي معلومات عن الواتساب الذهبي وأهم المميزات الموجوده به وطريقة تحميله

تحميل واتساب الذهبي “Whatsapp Gold” الجديد



يعتبر تطبيق واتساب الذهبي تطور كبير عن تطبيق الواتساب العادي، ويوجد به الكثير من المميزات التي لا توجد في تطبيق الواتساب العادي ويغنيك عن استخدامه ويسهل لك عملية التواصل بينك وبين أصدقائك وهو تطبيق مجاني ومناسب لهواتف الأندرويد ويمكنك تنزيله بسهولة.

المميزات التي توجد في واتساب الذهبي جولد



يوجد في الواتساب الذهبي الكثير من المميزات المختلفة ومن ضمنها:

تطبيق مجاني تمامًا لا يحتاج إلى أي رسوم مالية حتى تقوم باستخدامه.

التطبيق يدعم اللغة العربية يمكنك استخدامه بسهولة.

مناسب لكل هواتف الأندرويد.

لن يتمكن أحد من منعك من مشاهدة الحالة الخاصة به.

يمكنك من معرفة الرسائل التي تم حذفها بسهولة.

يمكنك التطبيق من تشغيل رقمين في نفس الوقت.

يمكنك من تحديد الأشخاص الذين يتحدثون إليك.

التحكم في ظهور علامات الصح أو إخفائهم.

مشاركة فيديوهات في الحالة تزيد مدتها عن 30 ثانيه.

تحميل الفيديوهات الموجودة في حالات الأصدقاء بسهولة.

اخفاء أخر ظهور والاسم والتاريخ.

طريقة تحميل تطبيق واتساب الذهبي