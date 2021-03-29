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عمر شويل - جدة أسهل طريقة شحن شدات ببجي مجاناً من خلال الاي دي يمكن القيام بذلك من خلال الطرق السهلة والتي تتوفر في العديد من المواقع، حيث أن هناك موقع إلكترونية عديدة يمكنها شحن شدات ببجي موبايل من خلال الاي دي، والوصول إلى أكبر عدد ممكن لديك من الشدات، ويتم استخدام الاي دي من خلال المواقع التي تتيح شحن شدات ببجي من خلالها.

أسهل طريقة شحن شدات ببجي مجاناً من خلال الاي دي

يمكن لبعض المواقع الكثيرة التي تسمح بذلك أن تمنح المستخدم شحن شدات ببجي، وذلك من خلال المواقع المتميزة والتي منها موقع LASMI Technology الذي يمكن من خلاله شحن شدات ببجي موبايل، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

التواصل مع الموقع الخاص باللعبة.

يتم تسجيل اسم البلد التابع لها اللاعب.

يتم اختيار قيمة الشدات التي يرغب المستخدم في شحنها.

النقر بعد ذلك على خانة انطلق.

ثم يتم تسجيل رمز الاي دي.

ويتم تسجيل الطريقة المناسبة للدفع.

يتم اختيار الشدات المرغوب شحنها.

يتم النقر على أدفع وبعدها سوف يتم شحن شدات ببجي موبايل التي رغب العميل في الحصول عليها.

أسعار شحن الشدات

هناك الكثير من الأسعار الخاصة بشحن شدات ببجي والتي لا تكون مجانية والتي منها:

شحن 60 + 3 شدة مقابل سعر 3.69 ريال سعودي.

شحن 300 + 40 شدات بسعر 17.99 ريال سعودي.

شحن 600 + 90 شدة بسعر 36.99 ريال سعودي.

شحن 1500 + 375 شدة بسعر 89.99 ريال سعودي.

شحن 3000 + 1000 شدة بسعر 184.99 ريال سعودي.

شحن 6000 + 2400 شدة بسعر 369.99 ريال سعودي.

شحن شدات ببجي موبايل في مصر بطريقة مشروعة

يوجد طرق سهلة لشحن شدات ببجي وذلك من خلال الشحن عن طريق خدمة فودافون كاش من خلال الرصيد أو شحن الرويال باس والوصول إلى الـ RP 100 بكل سهولة، ويستطيع اللاعب الحصول على هدايا والأطقم الأسطورية وشراء الصناديق، ولكن يلزم وجود حساب له على فودافون كاش، وذلك من خلال الخطوات التالية: