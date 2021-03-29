تحميل واتساب الأزرق الإصدار الجديد 2021 Whatsapp Plus Blue وما يميزه عن واتس اب الذهبي

جرب الآن تحميل واتساب الأزرق الإصدار الجديد 2021 فهو من أحدث الإصدارات المطورة من تطبيق واتساب العادي والذي أجريت عليه العديد من التعديلات التي تناسب المستخدمين وتزيد من الخصوصية، ويعتبر واتساب الأزرق تطبيق تقني مميز به العديد من المميزات مما أدى إلى انتشاره بشكل كبير بين مستخدمي تطبيقات المحادثات الكتابية.

تحميل واتساب الأزرق الإصدار الجديد

عادة ما تكون النسخ المطورة والمعدلة من الواتساب الأصلي مثل واتساب الذهبي والواتساب الأزرق غير متوفرة على متجر جوجل بلاي حيث أنها لا تطلق من قبل شركات بعينها وإنما مبرمجون ولذا يتم تحميل واتساب الأزرق من خلال الموقع الرسمي له وذلك عن طريق مسح أي نسخة من نسخ الواتساب الأصلية أو الذهبية ويتم تثبيت الواتساب الأزرق ويجب تجنب أي روابط وهمية منتشرة على الانترنت حتى لا تتعرض لروابط قد تضر بجهازك، بعد تثبيت التطبيق يتم إدخال رقم الهاتف الذي سوف يتم ربطه بـ واتساب الأزرق.

مميزات واتساب الأزرق الجديد

تتميز النسخ المعدلة من واتساب مثل واتساب الذهبي والأزرق بأنها تحتوي على المزيد من إمكانيات الخصوصية والأمان مثل:

إمكانية تشفير كافة المحادثات والمكالمات على الهاتف وليس على التطبيق نفسه.

إخفاء الظهور الحالي وآخر ظهور مما يشعر المستخدم بالأريحية أثناء استخدام التطبيق.

يمكنك أن تشاهد حالات الأصدقاء بدون أن يعرفوا وكذلك إخفاء حالاتك عنهم.

حذف أي رسائل مرسلة سواء تم تسليمها أم لا وكذلك حذف الصور ومقاطع الفيديو.

معرفة محتوى الرسائل الممسوحة من قبل الأطراف الأخرى.

تغيير شكل الثيمات الخاصة بالتطبيق سواء الخلفية أو نوع الخط أو الشاشة الافتتاحية للتطبيق.

مساحة الواتساب الأزرق مساحة صغيرة جداً لذا يعتبر من التطبيقات الخفيفة على الهاتف.

كل هذه المميزات وأكثر تستمتع بها من خلال تحميل واتساب الأزرق جربه الآن.