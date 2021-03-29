تعرف على طريقة تحميل ببجي الكورية مجانا على الايفون والاندرويد

نقدم لكم عبر موقعنا طريقة تحميل ببجي الكورية التي تعتبر من النسخ الجديدة المطورة من لعبة ببجي والتي يمكن اللعب بها إما بتسجيل الدخول أو اللعب كضيف بها، وفي تلك اللعبة تكون المواجهة بين مجموعة من اللاعبين الذين يصل عددهم إلى مائة لاعب مجتمعين معاً في غرفة واحدة ومن يمكن البقاء على قيد الحياه فهو الفائز.

طريقة تحميل ببجي الكورية

يبحث العديد من المستخدمين محبي لعبة ببجي للتعرف على الطريقة التي يمكن من خلالها تحميل لعبة ببجي الكورية الجديدة، فيمكن ذلك بسهولة من خلال موقع أب تو دون، فهى إحدى الألعاب القتالية التي يتقاتل بها ما لا يقل عن مائة شخص ليبقى أحدهم بالنهاية هو الفائز، وذلك من خلال مجموعة من الأغراض التي يحصل عليها اللاعب من اللعب من ثياب ومعدات قتالية مختلفة يمكن شراءها.

صناديق ببجي الكورية

يعتبر من اهم العوامل التي تساعد على جذب اللاعبين لممارسة تلك النسخة بدلاً من النسخة الأصلية الأولى لها، كما أن النسخة الكورية تحتوي على عدد كبير من الأزياء والأسلحة التي تزداد عددها عن الموجودة في لعبة ببجي العالمية وتختلف تصميماتها وألوانها أيضاً، وهذا بالإضافة إلى إحتواء اللعبة على جموعة كبيرة من النصاديق الحصرية التي لا يوجد لها شبيه في النسخة التقليدية العالمية، كما أن بعض العناصر الموجودة في ببجي العالمية يكون المستخدم بحاجة إلى شرائها لكنها في ببجي الكورية تكون مجانية.

لغات ببجي الكورية

بعد أن تعرفنا على طريقة تحميل ببجي الكورية يمكنا التعرف على اللغات التي تتمتع بها تلك النسخة فهى لا تقتصر على اللغة الكورية فقط، فمن أهم اللغات التي تضمها ما يأتي: