نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل واتساب الأصلي Whatsapp تعرف على تعديلات آخر إصدار الآن في المقال التالي
تعديلات جديدة في واتساب الأصلي تعرف عليها الآن فعلى الرغم من انتشار العديد من تطبيقات واتساب المعدلة مثل الواتساب الذهبي أو الواتساب الأزرق إلا أن مستخدمي واتساب الأصلي مازالوا متمسكين به حيث أنه يعتبر التطبيق الآمن والمضمون، ولكن شهد الإصدار الأخير من الواتساب الأصلي العديد من التعديلات والمميزات التي نعرضها لكم من خلال موقعنا.
تحميل واتساب الأصلي Whatsapp
بعد أن لاقت الإصدارات المختلفة من واتساب جولد والواتساب الأزرق بجميع إصداراتهم قبولاً جماهيرياً كبيراً قررت فيسبوك الشركة المالكة للواتساب الأصلي الوقوف على أسباب جذب هذه التطبيقات للمستخدمين ليتوصلوا أنها تحمل الكثير من إمكانيات الخصوصية والأمان التي يحتاجها مستخدمو واتساب كذلك تفعيل مكالمات الفيديو والصوت كانت من أهم أسباب نجاح الإصدارات المعدلة من واتساب وسبب استخدام الناس من جميع أنحاء الوطن العربي لهذه التطبيقات التي تعتبر غير آمنة بشكل كامل وقد يتسبب تحميلها من روابط غير معلومة في إحداث أضراراً كبيرة في هاتفك المحمول لذا يجب توخي الحذر، ويمكن تحميل واتساب الأصلي من خلال متجر جوجل بلاي.
مميزات آخر إصدار من الواتساب الأصلي
- إمكانية حذف الرسائل المرسلة للآخر قبل أن تتم قرائتها أو بعد كذلك حذف الصور أو الفيديوهات.
- قراءة رسائل المرسل منه دون تغيير لون العلامات الزرقاء بجانب الرسالة حتى لا يعرف المرسل أنك قرأتها في حال لم ترغب بالرد عليه في ذلك الوقت.
- إمكانية إخفاء آخر ظهور والحالة الخاصة وكذلك إخفاء مشاهدة الحالة للأصدقاء.
- إمكانية قراءة الرسائل التي تم مسحها عن طريق برنامج Notification History وتفعيله واختيار السماح للاشعارات.
- إمكانية ترجمة جميع المحادثات من خلال سهمين لتحويل اللغة في الشريط الخاص بالكتابة تتمكن من خلاله ترجمة النص من العربية إلى الإنجليزية أو العكس.
- يمكنك فتح واتساب من خلال واتساب ويب لفتح كافة المحادثات الهاتفية على الجهاز لمتابعة الأبناء مثلاً.
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