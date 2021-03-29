نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات تحميل واتساب الذهبي 2021 آخر اصدار Whatsapp Gold خصوصية فائقة في المقال التالي
واتساب الذهبي هو نسخة مطورة من واتساب النسخة العادية، وهناك العديد من مميزات تحميل واتساب الذهبي التي يفضلها البعض عن الواتس العادي كاخفاء الظهور فيظهر الشخص كأنه ليس اون لاين، إذ لاقى جماهيرية عالية بعد ظهوره بمدة، فمميزات واتس اب الذهبي تفوق عيوبه ويعد افضل من الواتس العادي.
مميزات تحميل واتساب الذهبي
- يمتاز الواتساب الذهبي بالأمان والخصوصية.
- يقوم واتس اب الذهبي بالتحديثات من نفسه تلقائيا عكس الواتس اب النسخة العادية.
- يتميز بأنه يستطيع تشغيل ثلاث ارقام على نفس البرنامج.
- فصل الانترنت من الواتس اب الذهبي إذا أراد الشخص قطع الاتصال عن الواتس اب فقط، عند فتح البرنامج سيظهر نافذة، يتم الضغط على هذه الأيقونة سيتم قطع الانترنت دون التأثير علي باقي البرامج.
- الإخفاء عن مشاهده الحالات الخاصة باصدقائك على الواتساب وهذه الصفة أهم ما يميزه.
- عدم ظهور علامة الكتابة.
- بإمكانك إخفاء أنك قد استلمت الرسالة.
- إمكانية إخفاء قراءة الرسائل أو ظهور علامة الصح الواحدة، أي انك لم تستلم الرسالة بعد.
- إخفاء الاستماع للمقطع الصوتي.
- تحميل الحالات الخاصة ب الاصدقاء التي يتم رفعها على الواتس اب.
- إمكانية استرجاع الرسائل التي قمت بحذفها.
- إخفاء المحادثات التي تريد اخفائها.
- ارسال فيديوهات أو مقاطع صوتية أو صور بحجم كبير.
- منع أي أحد من الاتصال بك على الواتساب.
- وصول اشعارات عند تغير أحد لصورته الشخصية.
- إمكانية إخفاء الرسائل.
- وصول اشعارات اذا احد شاهد حالتك.
- اصلاح تأخير الرسائل عبر الواتساب.
- اصلاح مشكلة ارسال الرسائل عبر الواتساب.
الفرق بين واتساب الذهبي والنسخة العادية
بداية إن واتساب الذهبي 2021 هو نسخه من الواتس النسخة الأصلية ولكن مع وجود بعض التطورات المضافة، يتم تنزيل الواتس اب العادي من جوجل بلاي إلا أن واتس الذهبي لا يتم تنزيله إلا من مواقعه الخاص Apk.
- يتشابه واتساب الذهبي والواتس النسخه الاصليه بالواجهة، والتثبيت الى جانب ارسال الرسائل.
- الفروق الواضحة بينهما هي التطويرات التي ظهرت في الواتساب الذهبي والعمل عليه ىبما يناسب المستخدم
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