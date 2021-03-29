تسريبات تكشف عن أولى الصور لهاتف ”ريلمي V13”

كشفت تسريبات تقنية عن أولى الصور لهاتف ”V13“ الذي تستعد شركة ريملي الصينية لإطلاقه في الـ31 من آذار/مارس الجاري.

ونشر المسرب الشهير ”تكنو انكيت“ صور هاتف ”ريلمي V13“ ومواصفاته ومزاياه الرئيسة، والتي نشر أغلبها في تسريبات سابقة مع السعر المتوقع للجهاز.

ووفقا لموقع ”جيزموتشاينا“، أكد التسريب الجديد ما سبقه من توقعات حول امتلاك الهاتف شاشة مقاس 6.5 بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز، فضلا عن معالج قوي من ميدياتيك ”MediaTek Dimensity 700“.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 غيغا بايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغا بايت، وبطارية قوية 5000 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، كما تدعم الشحن العكسي.

ويتميز بكاميرا خلفية ثلاثية، وكاميرا رئيسة بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميغابكسل بزاوية رؤية واسعة جدا، وكاميرتين أخريين للعمق وماكرو بدقة 2 ميغا بكسل.

وتوضح التسريبات أن هاتف ”ريلمي V13“ يتميز بتصميم يمزج بين هاتفيْ ”Realme V15“ و ”Realme V11 5G“، إذ يأتي الهاتف بسماكة تبلغ 8.5 ملم، ويبلغ وزنه 198 غراما.

صممت ”ريلمي“ جسم الهاتف من البلاستيك القوي، وزودته بشاشة ”LCD“ بها ثقب في أعلى الزاوية اليسرى تأتي بدقة ”HD+“ وكثافة بكسلات 269 ”بكسلا“ في البوصة، ونسبة أبعاد 9:20.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة ”Realme UI 2.0″، مدعوما بمعالج قوي ثُماني النواة من ميدياتيك ”MediaTek Dimensity 700″، ومعالج رسوميات أدرينو 610، ويدعم شريحتين ”Nano sim“، تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

كما ذكرت التسريبات أن الهاتف يدعم التعرف على الوجه وبصمة الإصبع، ويتوافر بالألوان: الأزرق، والأسود، والبنفسجي اللامع.