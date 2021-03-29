بالفيديو.. ”مايكروسوفت” تقدم لعبة ثلاثية الأبعاد تحاكي أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

دخلت شركة مايكروسوفت، سوق مستثمري أزمة السفينة الجانحة، إذ أصدرت شركتها الفرعية ”مايكروسوفت للطيران التشبيهي“ لعبة ثلاثية الأبعاد، تتضمن تحليقًا بالطائرة فوق قناة السويس والدوران حول السفينة.
وقد اكتسبت شركة Microsoft Flight Simulator سمعتها من خبرة 38 عامًا في تقديم ألعاب توفر ترجمة واقعية للغاية للعالم الحقيقي، بأن تمنح للاعبين فرصة استكشاف العالم من مقعد الطيار في أوقات فراغهم، دون الحاجة لمغادرة منازلهم.
ويُظهر فيديو يظهر تجربة للعبة، سفينة الحاويات ”ايفر غيفن“ من قمرة القيادة، لطائرة ركاب تحلق على طول قناة السويس المزدحمة بالسفن العالقة.
ويسمع في الفيديو -الذي أعاد نشره على ”تويتر“ المستشار الفني للمدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا- صوت كابتن الطائرة وهو يقول للركاب: ”هذا هو الممر المائي الذي تعبره معظم سفن التجارة والبضائع العالمية“.
ثم يكتشف قائد الطائرة السفينة العالقة، ويبلغ الركاب أن الطائرة ستدور حولها، قائلًا: ”يبدو أن لديهم مشكلة كبيرة“.
ويشير موقع ”غيك واير“ المتخصص بالتقنية والترفيه، إلى أن لعبة الفيديو المتقنة التي انتجتها ”مايكروسوفت للطيران التشبيهي“ استخدمت الصور العالمية لخرائط بينغ ونظام مايكروسوفت السحابي، جنبًا إلى جنب مع تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتيح حركة المرور الحية، ومعطيات الطقس كما هي في حينه“.
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