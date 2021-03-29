نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd 4 الناقلة مباراتي مصر وجزر القمر || والجزائر وبوتسوانا في المقال التالي
يبحث عشاق الكرة العربية والأفريقية عن تردد قناة بي إن سبورت 4، الناقلة مباراة المنتخب المصري ضد منتخب جزر القمر، في الجولة الأخيرة من عمر تصفيات الأمم الأفريقية القادمة في الكاميرون، وكذالك عشاق المنتخب الجزائري الذي سيلعب مع منتخب بوتسوانا، وسوف تنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت hd 4، وقنوات بي إن هي المالكة لجميع حقوق الاتحاد الأفريقي في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا، تبث وفيما يلي نبذة مختصرة عن باقة قنوات بي إن.
نبذة مختصرة عن قنوات بي إن سبورت القطرية
باقة قنوات بي إن سبورت هي مجموعة قنوات رياضية ملك شركة الجزيرة للإعلام، المملوكة لدولة قطر تبث برامجها من استوديوهاتها في العاصمة القطرية الدوحة، وهي قنوات مشفرة يتم الاشتراك عليها للتمكن من مشاهدتها، ويوجد منها قناتين يبثان بالمجان هما قناة بي إن المفتوحة، وقناة بي إن الإخبارية، انطلقت القنوات عام 20111 تحت اسم قنوات الجزيرة الرياضية، قبل أن يتم تغير الاسم إلي بي إن عام 2014، وهي تعتبر أشهر القنوات الرياضية العربية لامتلاكها كبرى المنافسات العالمية في كرة القدم ومختلف الألعاب الأخرى.
تردد قناة بي إن سبورت 4 الجديد
قناة بي إن سبورت 4 هي إحدى قنوات باقة بي إن الرياضية، التي تتكون من 17 قناة تحمل نفس الاسم، وتبث بعدة لغات اللغة العربية واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة التركية، ولها شبكة مراسلين في أغلب دول العالم، وتنقل العديد من الدوريات الكبرى مثل الدوري الانجليزي والأسباني والإيطالي والفرنسي، واليوم سوف تنقل العديد من المباريات في تصفيات الأمم الأفريقية وهي كما يلي.
مباريات اليوم على قنوات bein sports hd
- مباراة مصر * جزر القمر : الموعد 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت مكة المكرمة.
- مباراة توجو * كينيا : الموعد 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت مكة المكرمة.
- مباراة الكونغو الديمقراطية * جامبيا : الموعد 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت مكة المكرمة.
- مباراة بوركينا فاسو * جنوب السودان : الموعد 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت مكة المكرمة.
- مباراة أنجولا * الجابون : الموعد 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت مكة المكرمة.
- مباراة الجزائر * بوتسوانا : الموعد 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة.
- مباراة زيمبابوي * زامبيا : الموعد 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة.
تردد قناة بي إن سبورت 4
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12265
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تردد قناة BEIN SPORTS HD 4 سهيل سات
|التردد
|11547
|معامل الاستقطاب
|عمودي V
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
أهم حقوق قنوات بي إن سبورت الحصرية
- مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.
- مباريات الدوري الإسباني الممتاز.
- مباريات الدوري الإيطالي الممتاز.
- مباريات الدوري الفرنسي الممتاز.
- مباريات دوري أبطال أوروبا.
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