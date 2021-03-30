تراجع أسعار هيونداي إلنترا HD في السوق المصرية

شهدت أسعار طرازات هيونداي إلنترا HD موديل 2021 زيادات غير رسمية تحت مسمى الأوفر برايس بقيمة تصل إلى 8 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال الأسابيع الماضية.

ولكن خلال الأيام الماضية، شهدت أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2021 تراجعا بقيمة الأوفر برايس للفئة الأولى والثانية إلى 3 آلاف جنيه، واستمرت قيمة الزيادات السعرية على الفئة الرابعة بـ 5 آلاف جنيه.

وتنتمي السيارة هيونداي النترا HD موديل 2021، إلى فئات السيارات السيدان، وتم طرحها بخمس فئات في السوق المحلية المصرية، وهي الفئة الأولى GL، الفئة الثانية GL SR، الفئة الثالثة GL DAB ABS، الفئة الرابعة GL DAB ABS، الفئة الخامسة GL H/L.

وتستمد السيارة هيونداي النترا HD موديل قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.3 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.

وتأتى السيارة هيونداي النترا HD، بأبعاد خارجية كالتالي: الطول 4505 مم، والعرض 1541 مم، والارتفاع 1490 مم، وسعة الشنطة الخلفية 402 لتر.

وتضم هيونداي النترا HD موديل 2021 العديد من التجهيزات الأساسية، أهمها جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، ونظام الحماية ضد السرقة – امبوليزر، وفتحة سقف كهربائية للفئة الثانية.

أما الفئة الثالثة من السيارة هيونداي النترا HD موديل 2021 فتأتى بنظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامي، والوسائد الهوائية في المقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD للفئة الرابعة، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، للفئة الخامسة.

أما عن أسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2021 في مصر فتأتى كالتالي:

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2021 بسعر 245 ألف جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2021 بسعر 252 ألف جنيه

- أوتوماتيك / GL/ SR / TINTED GLASS / ALLOY WHEEL 2021 بسعر 253,900 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2021 بسعر 267 ألف جنيه

- أوتوماتيك / GL / HIGHLINE / TINTED GLASS 2021 بسعر 268,900 جنيه