فورد تطلق مرآة ذكية للشاحنات تعرض رؤية خلفية بانورامية

أطلقت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات، مرآة ذكية جديدة لشاحناتها الصغيرة، والتي تستخدم عادة في نقل البضائع؛ لمساعدة سائقيها على رؤية خلفية بانورامية بجودة عالية، وفي الليل والنهار.

وقال موقع BreakingNews الإخباري، إن مساحة تحميل البضائع في الشاحنات بدون نوافذ، حيث يعتمد سائقوها عادة على المرايا الجانبية، والتي يمكن أن تكون خادعة في المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة، وخاصة عند التعامل مع المشاة، وراكبي الدراجات وحركة المرور الأخرى.

وصممت فورد نظامها الجديد ليبدو بالضبط مثل مرآة الرؤية الخلفية العادية، ولكنه في الواقع شاشة ذكية تعرض بوضوح وبجودة عالية رؤية حية شاملة للمشهد خلف الشاحنة، وذلك ضعف نطاق مرآة الرؤية الخلفية التقليدية.

وتتصل الشاشة مع كاميرا مثبتة خلف الشاحنة، حيث تتميز بالتحكم التلقائي في مستوى سطوع الرؤية المثالية في النهار والليل.

وبيّنت فورد، أن نظامها يساعد السائقين ليكونوا أكثر وعيا بمحيطهم أثناء قيادة المركبة، مثل عند اقترابهم من التقاطعات الدائرية، أو تغيير المسارات والانعطاف إلى شوارع جانبية.

وأشارت إلى أن المرآة الجديدة يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لسائقي توصيل الطلبيات ونقل البضائع في المدن، حيث تزداد احتمالية خطر اصطدامهم مع راكبي الدراجات أو المشاة.

وجهزت الشركة الأمريكية المرآة الجديدة لاستخدامها في أحدث شاحناتها، كما ويمكن تعديلها للعمل مع شاحنتها فورد ترانزيت، وشاحنتها Transit Custom، التي يعود تاريخ تصنيعها إلى عام 2012.