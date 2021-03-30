عطل مفاجئ يضرب موقع «إنستجرام»عطل مفاجئ أبلغ عنه مستخدمو موقع تبادل الصور الشهير «إنستجرام» خلال أمس واليوم، حيث اشتكى البعض من وجود أعطال عدة متفرقة في موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

ووفقا لما ذكره موقع «داون ديتكتور» المتخصص في الإبلاغ عن الأعطال، فأبلغ عدد من مستخدمي «إنستجرام» عن عطل مفاجئ ضرب التطبيق.

وجاءت تعليقات رواد «إنستجرام» عن الأعطال التي جعلتهم عاجزين عن الدخول أو التحديث أو حتى رؤية «stories» الجديدة كالتالي «لا أستطيع التحديث، لا أستطيع رؤية stories» الخاصة بالأخرين مرة أخرى، رمز الأمان لا يرسل إلى هاتفي، لقد مرت 3 أيام حتى آلان، ولا أستطيع الدخول إلى حسابي على إنستجرام، إنه أمر مزعج للغاية مشكلة بعد مشكلة».

وتوالت التعليقات بالشكاوى المختلفة «لا أستطيع الدخول لحسابي على إنستجرام لنحو 14 يوما، في كل مرة تظهر لي رسالة خطأ انتظر لبضعة دقائق ثم حاول الدخول مرة أخرى، لا أعرف ماذا أفعل أيضا هل يواجه الكثيرون نفس المشكلة؟، مر نحو 14 يوما ولا أستطيع الدخول لحسابي الأمر بدأ في إثارة غضبي، هذا مزعج حقا، لا أستطيع مراسلة أي شخص، وعندما أبدأ في كتابة أي رسالة تظهر لي رسالة (نأسف، حدثت مشكلة)، وتظل تلك الرسالة في الظهور لي، وحذفت إنستجرام تماما ثم أعدت تحميله ولكن نفس المشكلة مستمرة».

وبلغت نسبة شكاوى المستخدمين من عدم تحميل أحدث المنشورات « news feed» نحو 67%، فيما بلغت نسبة الشكاوى من عدم إمكانية الدخول إلى الموقع نفسه 17% وأما نسبة أعطال الموقع بشكل عام فشكلت نسبة 15%.

ويذكر أنه في 19 مارس الماضي، تعرض المستخدمون لعطل عالمي مفاجئ في كلا من واتساب وماسنجر وإنستجرام؟، حيث فوجئ مستخدمو موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» بتوقف التطبيق عن العمل بشكل تام، حيث فشل الكثيرون في الدخول عليه، ليتقدم أكثر من 11 ألف مستخدم ببلاغ يفيد بوجود عطل.

(الوطن المصرية)

